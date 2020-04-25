Оккупанты собрались полностью закрыть украинский город

Руководство так называемой «ЛНР» объявило о планах закрыть оккупированный ими Луганск на въезд и выезд из-за вспышки коронавируса.

Как пишут сепаратистские СМИ , такие меры хотят ввести с 30 апреля.

Отмечается, что руководство боевиков хочет закрыть в городи «почти все», а также остановить общественный транспорт.

Также в сети опубликовали так называемый «указ» главаря боевиков Леонида Пасечника.

В нем указано, что в городе планируют ввести пропускной режим, а людям запретят выходить на улицы. Ограничения будут распространятся на всю временно оккупированную часть Луганской области.

Кроме того, боевики собираются запретить выезд за пределы оккупированной части области. Выехать смогут только те, у кого есть украинские или роSSийские паспорта.

По предварительной информации, ограничения будут действовать до 13 мая. На это время местное население отправят в неоплачиваемый отпуск.