Боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ в субботу

С начала суток роSSийско-оккупационные войска 10 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе. Потерь среди ВСУ нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Оккупанты применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Наши подразделения действовали адекватно обстановке и принимали необходимые меры по подавлению огневых средств противника. Прицельным огнем Объединенные силы решительно пресекалы все провокации врага", - говорится в вечерней сводке.

Подавляющее большинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": утром боевики трижды обстреляли позиции ВСУ в районе Авдеевки, выпустив 12 мин 120-го калибра и 9 мин с 82 мм минометов, а также вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Павлополя, Широкино и Старогнатовки обстрливали бойцов ООС из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Возле Опытного - применяли гранатометы.

"Украинские военнослужащие четко дали понять захватчикам, что такие преступные действия без ответа не останутся. Прицельным огнем наши защитники заставили оккупантов свернуть свою активность", - заверили в штабе.

В районе ответственности группировки "Север" боевики обстреляли позиции ВСУ вблизи Новоалександровки и Попасной, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по опорным пунктам в районе Орехово.

Напомним, в пятницу, 24 апреля, вооруженные формирования РоSSийской Федерации 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, в результате чего ранения получили двое украинских военных.