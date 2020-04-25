Минздрав показал скорость распространения коронавируса в областях

Лидером по количеству случаев заболевания является Черновицкая область и Киев.

Минздрав показал скорость распространения коронавируса в областях
Архивное фото
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

Министерство здравоохранения опубликовало график скорости распространения коронавируса в областях Украины, а также назвало ТОП-10 областей - лидеров по заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Коронавирус-инфо"

По данным Минздрава, первый случай заражения был подтвержден 3 марта в Черновицкой области. Сейчас эта область, а также столица Украины Киев, лидируют по количеству случаев заболевания.

Также среди областей с наибольшим показателем заболеваемости - Ивано-Франковская (700), Тернопольская (565), Киевская (519), Ровенская (483), Винницкая (377), Житомирская (337), Львовская (317) и Кировоградская (306).

Фото: "Коронавірус в цифрах"

"Это число продолжает стремительно расти, в основном из-за игнорирования правил карантина. Поэтому оставайтесь дома и меняйте статистику в лучшую сторону", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, по состоянию на утро 25 апреля количество больных коронавирусом в Украине превысило 8 тысяч человек.

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