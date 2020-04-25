Бучанский горсовет, прославившийся выходкой депутата-матерщинницы, принял кодекс депутатской этики (видео)

Бучанский горсовет, прославившийся выходкой депутата-матерщинницы, принял кодекс депутатской этики (видео)

На заседании очередной сессии Бучанского горсовета (Киевская обл.) избранники утвердили кодекс этики депутатов городского совета. По словам некоторых местных наблюдателей, принятие этического кодекса вызвано скандалом, разразившемся в Буче после того как в сеть попало видео, на котором депутат горсовета “из команды мэра Анатолия Федорука” (на фото слева), член комиссии по вопросам культуры и образования Елена Березинец (на фото справа) устроила потасовку с местными жителями. 

Об этом KV стало известно из сообщения на странице “Бучанська міська рада. Офіційна сторінка” в соцсети Facebook.

Из сообщения следует, что 23 апреля 2020 года состоялось заседание очередной сессии Бучанского городского совета, которое провел городской голова Анатолий Федорук. На заседании депутаты утвердили кодекс этики депутатов Бучанского городского совета. Кодекс этики “является обобщением этических норм и правил поведения депутатов городского совета, которых они должны придерживаться во время выполнения депутатских полномочий”.

 “В документе прописаны основные положения, среди которых – правила поведения в Интернете, отношения с избирателями, СМИ, представителями различных политических партий и тому подобное”, – говорится в сообщении.

Общие положения документа озвучила перед депутатами председатель постоянной депутатской комиссии Екатерина Ципящук, ознакомиться с полным текстом документа можно будет на официальном сайте Бучанского городского совета, пройдя по ссылке https://www.bucha-rada.gov.ua/, где на данный момент текст отсутствует.

По словам некоторых местных наблюдателей, принятие этического кодекса вызвано скандалом, разразившемся в Буче после того как в сеть попало видео, на котором депутат горсовета “из команды мэра Федорука”, член комиссии по вопросам культуры и образования Елена Березинец устроила потасовку с местными жителями.

Как сообщала ранее KV, депутат Бучанского городского совета Елена Березинец (партия “Новые лица”) набросилась на прохожую с избиением и ненормативной лексикой. Данная стычка была записана на видео, после его выложили в сеть, где видеоролик быстро набирает популярность.

Фото: Бучанська міська рада


Игорь Константинов, КиевВласть

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