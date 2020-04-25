Мэра Покрова задержали по подозрению в хищении 1,3 млн грн

Деньги выделили на капитальный ремонта кровель жилых домов и учреждений образования.

Мэра Покрова задержали по подозрению в хищении 1,3 млн грн
Александр Шаповал
Фото: nikopolnews.net

Мэра Покрова Александра Шаповала задержали по подозрению в присвоении крупной суммы бюджетных средств.

Как информирует прокуратура Днепропетровской области, правоохранители разоблачили организованную группу, в состав которой входили пятеро граждан, в том числе должностные лица одного из городских советов, за присвоение бюджетных средств.

"Председатель городского совета совместно с начальником управления, главным специалистом городского совета и еще двумя соучастниками, вступив в предварительный сговор, совершили присвоение бюджетных средств, предусмотренных на выполнение капитального ремонта кровель жилых домов и учреждений образования", - сообщили в прокуратуре.

Участники группы составляли акты выполненных работ, в которых вносили заведомо ложные сведения о фактическом объеме и стоимости работ.

Фото: https://dnipr.gp.gov.ua
Фото: https://dnipr.gp.gov.ua

Предварительная сумма ущерба составляет более 1,3 млн грн, выделенных на ремонт четырех объектов. Также проверяются факты хищения государственных средств еще с 10 объектов.

Отмечается, что правоохранители провели более 20 обысков в служебных помещениях городского совета, местах работы и жительства фигурантов.

Фото: https://dnipr.gp.gov.ua
Фото: https://dnipr.gp.gov.ua

Всем участникам преступной группировки сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 и ч.1 ст.366 УК Украины (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, служебный подлог). Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

За Шаповала в фейсбуке вступился мэр Днепра Борис Филатов. По его словам, городской глава Покрова имеет "безупречную репутацию среди мэров городов и антикоррупционных организаций".

"Вчера так называемые «правоохранители» бросили за решётку мэра города Покров Александра Шаповала и его подчинённых. Якобы те создали «преступную группу». Но не учли того обстоятельства, что уже несколько лет город Покров Днепропетровской области занимает первое место по стране в рейтинге прозрачности власти: от госзакупок до внедрения электронных реестров", - написал Филатов на своей странице в фейсбук.

Он пообещал сделать по этому поводу официальное заявление к руководству государства и предложил поддержать Шаповала флешмобом.

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