Лечение одного больного с коронавирусом обходится бюджету до 15 тыс. гривен в сутки - Кличко

Лечение одного больного с коронавирусом обходится бюджету до 15 тыс. гривен в сутки - Кличко

В Киеве лечение одного больного с коронавирусом в сутки обходится бюджету от 5 тыс. до 15 тыс. гривен. Те больные, которые лечатся дома на самоизоляции, оплачивают необходимые препараты из своего кармана. 

Об этом KV стало известно из заявления мэра столицы Виталия Кличко во время пресс-конференции.

“Сказать точно, сколько денег тратят в сутки на одного пациента – невозможно. Потому что все зависит от степени тяжести болезни и сопутствующих патологий. Но, как говорят медики, в среднем оказание помощи обходится от 5 до 15 тыс. гривен в сутки лечения”, – подчеркнул Виталий Кличко.

По его словам, более 90% медицинских препаратов, предусмотренных “Национальным перечнем основных лекарственных средств”, есть в медучреждениях столицы, и пациенты с COVID-19 получают их в стационарах бесплатно. 

При этом не нуждающиеся в госпитализации зараженные коронавирусом находятся на самоизоляции под наблюдением врачей и покупают лекарства за свой счет.

Напомним, что за минувшие сутки, 23 апреля, коронавирус в столице подтвердили еще у 63 человек, в том числе у 3 медиков и 9 священнослужителей. Всего в Киеве уже 1 122 подтвержденных случая заболевания COVID-19

Фото: пресс-служба мэра Киева


Ольга Марийко, КиевВласть

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