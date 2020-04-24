В РФ попросили разрешения доставить 2 тонны гумпомощи в Киево-Печерскую лавру (документ)

Уполномоченный по правам человека в РоSSийской Федерации (РФ) Татьяна Москалькова обратилась к уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой с просьбой о содействии в доставке гуманитарной помощи в Киево-Печерскую лавру, где обнаружена вспышка коронавируса.

Об этом KV стало известно из сообщения издания “Обозреватель” со ссылкой на текст соответствующего письма .

В нем указывается, что миссия роSSийских верующих "имеет исключительно гуманитарный характер".

РоSSийская омбудсмен отметила, что собрано более 2 тонн лекарственных препаратов, дезинфектантов, масок, перчаток и других средств, необходимых в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Однако для доставки этого груза требуется специальное разрешение от Министерства социальной политики Украины, в адрес которого были направлены обращения, но ответа так и не получено.

"Прошу вас, уважаемая Людмила Леонтьевна, оказать помощь в получении соответствующего разрешения на ввоз лекарств и другой помощи для жителей Свято-Успенской Киево-Печерской лавры", – говорится в письме.

В сообщении издания говорится, что уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова подтвердила получение обращения Москальковой и сообщила, что эти вопросы надо адресовать в Минсоцполитики.

Напомним, что после объявления в Украине карантина в марте в Киево-Печерской лавре, где богослужения проводят священники Украинской православной церкви Московского патриархата, призвали верующих продолжать посещать религиозные службы. А введение карантинных мер назвали “безумными велениями”. Уже в апреле общее количество заболевших в Киеве-Печерской лавре превысило 100 человек, есть умершие. Киево-Печерская лавра была закрыта на карантин.

Также KV сообщала, что у народного депутата Верховной Рады VII, VIII и IX созывов (внефракционный), члена партии “ОппоБлок” Вадима Новинского в апреле диагностировали COVID-19. Примечательно, что ранее Новинский контактировал с заразившимся коронавирусом настоятелем Киево-Печерской лавры митрополитом Павлом, который до этого призывал не ограничивать церковные службы из-за эпидемии.