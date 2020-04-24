Шахов предлагает протестировать всех на антитела к коронавирусу

Нардеп считает, что украинцам, которые имеют антитела, можно выдать карточки иммунитета и позволить вернуться к нормальной жизни.

Шахов предлагает протестировать всех на антитела к коронавирусу
Фото: facebook

Необходимо не только бороться с коронавирусом, но и спасать экономику, ведь одни карантинные меры не помогут преодолеть кризис. Об этом на своей странице в Facebook заявил народный депутат Сергей Шахов, который одним из первых среди политиков вылечился от коронавируса, передает РБК-Украина.

"Одним только карантином победить коронавирус невозможно. Это дорога в никуда. Мы даже не знаем, сколько реально больных в нашей стране... Минздрав продолжает считать больных, а надо искать здоровых. Нам нужно думать не о том, как не заболеть, а о том как выздороветь", - отметил Шахов.

Также депутат призвал провести бесплатное массовое тестирование населения на антитела к коронавирусу с помощью украинского теста, который уже прошел тестирование и доказал свою эффективность.

"К счастью, мы имеем гениальных ученых, которые уже разработали тест на антитела. Мы пятая страна в мире, которая имеет такой тест. Более того, наш, отечественный тест имеет эффективность 98%, и стоит в десять раз дешевле, чем иностранные аналоги", - добавил Шахов.

Нардеп предлагает выдать тем украинцам, которые имеют антитела, карточки иммунитета и позволить вернуться к нормальной жизни. В то же время, он предлагает создать национальную сеть банков крови с антителами, которая будет применяться для лечения тяжелобольных на коронавирусную болезнь методом плазмопереливания.

Среди мер, направленных на выход страны из карантина, Шахов предложил доплатить из госбюджета тем, у кого нет антител к вирусу, и кто будет вынужден продлить карантин, ввести налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса, организовать работу группы ученых, которые займутся разработкой лекарств по государственной поддержке.

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп Сергей Шахов прошел тест на антитела к COVID-19. Его кровь подходит для лечения больных в тяжелой форме.

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