Кабмин представил план выхода из карантина

Он состоит из пяти этапов.

Кабмин представил план выхода из карантина
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров презентовал план выхода из карантина, который был введен из-за пандемии коронавируса.

План состоит из пяти этапов, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

"Стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации. Каждый этап имеет четкие индикаторы и зависит от динамики распространения заболевания", - отметил он.

Премьер уверен, что правительственная дорожная карта выхода из карантина позволит сохранить жизни украинцев и одновременно постепенно восстановить экономическую стабильность.

Первый этап выхода из карантина возможен, если в течение 10 дней соотношение новых случаев среди всех протестированных не меняется или ежедневная разница среди новых случаев в пределах 5%.

Тогда снимаются ограничения, которые касаются:

  • парков, скверов, зон отдыха, прибрежных зон, кроме детских площадок;
  • части объектов индустрии красоты,
  • тренировок в командных видах спорта,
  • оптовой и розничной торговли непродовольственных товаров,
  • кофеен (работа на вынос),
  • автомоек, веломагазинов, велопрокатов,
  • нотариусов, адвокатов, аудиторов.

Второй этап возможен, если в течение 10 дней снижается количество новых инфицированных и увеличивается количество выздоровевших.

Тогда в Кабмине позволят:

  • восстановить в школах обучение для выпускников,
  • заведениям питания работать на вынос,
  • работать кинотеатрам под открытым небом,
  • открыть спортивные залы, гостиницы,
  • восстановить спортивные соревнования с участием 50 человек и без зрителей.

Третий этап возможен при условии, если в течение 10 дней количество выздоровевших вдвое или более превышает количество новых случаев, а в медучреждениях заняты пациентами с COVID-19 меньше, чем на 10%.

Тогда откроют:

  • спортивные и детские площадки,
  • отдельные учебные заведения,
  • метрополитен для спец. перевозок,
  • междугороднее транспортное сообщение в пределах области,
  • ТРЦ, но без развлекательных и детских зон,
  • театры, кинотеатры, хостелы, санатории, базы отдыха,
  • питание для посетителей.

Четвертый этап - если в течение 10 дней количество новых, не связанных между собой случаев, ежедневно менее чем 5 на область.

Тогда снимут ограничения с:

  • работы метрополитена и всего наземного транспорта,
  • торгово-развлекательных комплексов,
  • спортивных и фитнес залов,
  • заведений питания, культуры и образования,
  • позволят предоставлять плановую медицинскую и стоматологическую помощь.

Пятый этап - если будут фиксироваться единичные случаи, связанные с завозом болезни из-за рубежа. Тогда отменят все ограничения, кроме установленных местными властями на отдельных территориях.

Напомним, Кабмин продлил карантин до 11 мая, поскольку пик коронавируса ожидается 3-8 мая.

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