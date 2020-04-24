Кабмин представил план выхода из карантина
Он состоит из пяти этапов.
Кабинет министров презентовал план выхода из карантина, который был введен из-за пандемии коронавируса.
План состоит из пяти этапов, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале.
"Стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации. Каждый этап имеет четкие индикаторы и зависит от динамики распространения заболевания", - отметил он.
Премьер уверен, что правительственная дорожная карта выхода из карантина позволит сохранить жизни украинцев и одновременно постепенно восстановить экономическую стабильность.
Первый этап выхода из карантина возможен, если в течение 10 дней соотношение новых случаев среди всех протестированных не меняется или ежедневная разница среди новых случаев в пределах 5%.
Тогда снимаются ограничения, которые касаются:
- парков, скверов, зон отдыха, прибрежных зон, кроме детских площадок;
- части объектов индустрии красоты,
- тренировок в командных видах спорта,
- оптовой и розничной торговли непродовольственных товаров,
- кофеен (работа на вынос),
- автомоек, веломагазинов, велопрокатов,
- нотариусов, адвокатов, аудиторов.
Второй этап возможен, если в течение 10 дней снижается количество новых инфицированных и увеличивается количество выздоровевших.
Тогда в Кабмине позволят:
- восстановить в школах обучение для выпускников,
- заведениям питания работать на вынос,
- работать кинотеатрам под открытым небом,
- открыть спортивные залы, гостиницы,
- восстановить спортивные соревнования с участием 50 человек и без зрителей.
Третий этап возможен при условии, если в течение 10 дней количество выздоровевших вдвое или более превышает количество новых случаев, а в медучреждениях заняты пациентами с COVID-19 меньше, чем на 10%.
Тогда откроют:
- спортивные и детские площадки,
- отдельные учебные заведения,
- метрополитен для спец. перевозок,
- междугороднее транспортное сообщение в пределах области,
- ТРЦ, но без развлекательных и детских зон,
- театры, кинотеатры, хостелы, санатории, базы отдыха,
- питание для посетителей.
Четвертый этап - если в течение 10 дней количество новых, не связанных между собой случаев, ежедневно менее чем 5 на область.
Тогда снимут ограничения с:
- работы метрополитена и всего наземного транспорта,
- торгово-развлекательных комплексов,
- спортивных и фитнес залов,
- заведений питания, культуры и образования,
- позволят предоставлять плановую медицинскую и стоматологическую помощь.
Пятый этап - если будут фиксироваться единичные случаи, связанные с завозом болезни из-за рубежа. Тогда отменят все ограничения, кроме установленных местными властями на отдельных территориях.
Напомним, Кабмин продлил карантин до 11 мая, поскольку пик коронавируса ожидается 3-8 мая.