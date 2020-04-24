У президента разработали законопроект об «инвестиционных нянях»

В Офисе Президента разработали законопроект об «инвестиционных нянях», в ближайшее время его подадут в Верховную Раду. Об этом в интервью Укринформу рассказала глава Офиса Национального инвестиционного совета, замруководителя ОП Юлия Ковалив.

У президента разработали законопроект об «инвестиционных нянях»
Фото: agropolit.com

Что предлагает законопроект

«Пандемия COVID-19 вносит коррективы в наши планы. В том числе и в сферу привлечения инвестиций. Но это никоим образом не означает, что ключевые процессы остановлены. Уже сегодня в Офисе Президента разработан законопроект об «инвестиционных нянях», в ближайшее время он будет подан в парламент», — сказала Ковалив.

По ее словам, такая инициатива помогает инвестору чувствовать себя безопаснее, что значительно увеличивает круг лиц, которые могут заинтересоваться Украиной как страной для капиталовложений.

«Еще один важный инструмент, который мы предлагаем инвестору, – международный арбитраж. Это своего рода фундамент для надлежащей защиты инвестиций. Кроме того, это станет существенным шагом для возвращения доверия к судебной системе Украины», — сказала Ковалив.

Ранее сообщалось

  • Президент Владимир Зеленский во время Всемирного экономического форума в Давосе в январе 2020 года заявил, что украинская власть подготовила программу Investment nanny, чтобы стимулировать иностранные компании вкладывать средства в Украину.
  • Идея «инвестиционной» няни заключается в подписании договора между инвестором и Кабмином с конкретными условиями, благодаря которым правительство и инвестор будут отвечать за нарушения в международных судах.
  • Согласно проекту, инвестор получит личного менеджера, если принесет в Украину от $100 млн.

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