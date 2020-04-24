ГБР вызвало Януковича на допрос

Беглый президент заочно приговорен к 13 годам лишения свободы за госизмену.

ГБР вызвало Януковича на допрос
Фото: ЕPA/UPG

Государственное бюро расследований вызывает бывшего президента Виктора Януковича.

В повестке, обнародованной на сайте ГБР, сообщается, что беглый президент должен прибыть на допрос на 10:00 30 апреля к следователю третьего отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных военнослужащими, Главного следственного управления Государственного бюро расследований Береста А.А., "для приобретения процессуального статуса и проведения соответствующих следственных и процессуальных действий".

Напомним, 1 марта 2014 года Янукович, пребывая на территории РФ, совершил госизмену, обратившись с письменным заявлением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой использовать роSSийские войска на территории Украины. Впоследствии это привело к потере Украиной Крыма и объектов государственной собственности на сумму более 1,080 трлн гривен. В этом же году Янукович сбежал в РоSSию.

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил экс-президента к 13 годам лишения свободы. Он был признан виновным по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса. При этом Янукович оправдан по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия).

Прокуратура просила для Януковича 15 лет лишения свободы. Защита просила суд его оправдать.

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