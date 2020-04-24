Ермак встретился с ветеранами и семьями погибших военных

Обсуждались актуальные вопросы материального обеспечения и соцзащиты военнослужащих.

Ермак встретился с ветеранами и семьями погибших военных
Андрей Ермак (архивное фото)
Фото: Lb.ua

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел встречу с участниками боевых действий и членами семей погибших украинских военных.

Об этом сообщается на сайте ОП.

"На встрече, которая состоялась при участии представителей Всеукраинской ассоциации ветеранов Афганистана и АТО, были затронуты актуальные вопросы материального обеспечения и социальной защиты военнослужащих и членов их семей", - говорится в сообщении.

Ермак подчеркнул важность сотрудничества с ветеранами и выстраивания с ними системного диалога.

На встрече рассматривалась возможность создания экспертного совета с участием ветеранов при президенте.

Руководитель ОП подчеркнул, что для Владимира Зеленского "очень важно учитывать пожелания ветеранов по реабилитации, трудоустройства, обеспечения жильем и других социальных вопросов".

"Нам важна ваше точка зрения о путях возвращения Донбасса и Крыма. Важно ваше мнение о реформе украинской армии, о оборонных программах, о качестве гражданских реформ, результаты которых можно почувствовать на себе. Поэтому мы хотели бы общаться на постоянной основе", - обратился Ермак к участникам встречи.

Напомним, в феврале Конституционный суд признал неконституционным право Кабмина ограничивать льготы ветеранам.

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