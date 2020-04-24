Нефьодов показал герб Таможни, которым заинтересовались СБУ и ГБР

Он будет представлять собой щит с Золотыми воротами.

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов показал новый герб ведомства, покупкой которого заинтересовались в СБУ и Госбюро расследований.

Герб в форме щита с Золотыми воротами в центре был разработан геральдической палатой "Олекса Руденко и Компаньоны".

Фото: facebook.com / Max Nefyodov

"Золотые ворота считались главным местом дислокации таможни времен Киевской Руси - в описаниях часто фигурирует понятие "таможенной кладовой". Ворота на гербе символизирует надежную защиту таможенной территории государства, перекрещенные ключи, которые открывают и закрывают ворота, - въездную и выездную пошлину, а трезубец - знак княжеского государства Владимира Великого", - написал Нефьодов в фейсбуке.

Стоимость герба и сопутствующих материалов составила 30 тысяч гривен.

Нефьодов пояснил, что герб таможни решили поменять, чтобы избавиться от "присущих геральдике РоSSийской империи и Советского Союза элементы".

Старый герб таможни
Старый герб таможни

Новый герб пока что не утвержден.

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