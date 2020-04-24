Николайчук возглавил департамент исследований в ICU

Бывший заместитель министра экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук начал работать в финансовой группе ICU.

Николайчук возглавил департамент исследований в ICU
Фото: landlord.ua

Бывший заместитель министра экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук начал работать в финансовой группе ICU. Об этом говорится в сообщении компании.

«Группа ICU объявляет о назначении Сергея Николайчука председателем департамента макроэкономических исследований. Сергей — экономист высочайшего класса, автор ряда важных исследований в сфере макроэкономики и монетарной политики», — отметили в компании.

За что будет отвечать

ICU отмечает, что Николайчук будет отвечать за аналитическую поддержку инвестиционных решений группы на рынках, и на глобальных рынках капитала, а также за разработку соответствующих рекомендаций для клиентов фингруппы.

«В течение своей профессиональной карьеры, Сергей внес большой вклад в реформу монетарной политики НБУ, которая получила высокие оценки международных финансовых институтов и до сих пор помогает стране справляться с финансово-экономическими проблемами, которые вызваны коронавирусной пандемией», — комментирует назначение основатель группы ICU Макар Пасенюк.

«Очень рад присоединиться к команде профессионалов. Искренне надеюсь, что мои опыт и знания будут полезны ICU в эту эпоху перемен. И в то же время уверен, что новые вызовы и совместная работа в команде — это отличная возможность продолжить прикладное использование моих знаний и развить новые компетенции», — прокомментировал Николайчук.

Что известно о Николайчуке

С 2004-го по 2019 год Николайчук работал в Национальном банке на должностях от экономиста до директора Департамента монетарной политики и экономического анализа.

С сентября 2019 года Николайчук занимал пост заместителя экс-министра экономразвития.

13 апреля правительство Дениса Шмыгаля уволило Николайчука с поста заместителя главы Минэкономики.

Сейчас Николайчук преподает в Киевской школе экономики, а с апреля 2020 года стал еще и научным сотрудником школы. Также является преподавателем Киевского национального университета им. Шевченко.

Группа ICU — независимая финансовая группа, которая предоставляет услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.

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