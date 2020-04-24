Гетманцев показал, как выглядят 16 586 поправок к банковскому законопроекту

По словам депутатов, осталось рассмотреть лишь восемь абзацев.

Глава налогового комитета Верховной рады Вадим Гетманцев показал, как выглядят 16 586 поправок к законопроекту №2571-д о гарантиях невозвращения банков бывшим владельцам (так называемый "антиколомойский" закон).

"Тем, кому было интересно как выглядят 16 586 поправок", - написал он в фейсбуке и опубликовал фото.

Фото: facebook.com/danil.getmantsev

Ранее народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что 94% поправок уже рассмоттрено

"Мы остановились мы на 15 631-й правке. Осталось только восемь абзацев. Продолжим в понедельник с 10:00 утра.

Похоже, что это будет финальное заседание по этому вопросу. Стоит отметить, что есть блок поправок (относительно нотариального удостоверения и отмены предназначенных открытых торгов ФГВФЛ), к которым еще вернется Комитет в конце рассмотрения, но общая ситуация понятна.", - написал он в фейсбуке.

"Сегодня глава комитета Даниил Гетманцев продемонстрировал размер напечатанной таблицы. Как ни старались авторы поправок, но таблица не переросла Дмитрия Разумкова. Где-то 1,5 метра только получится... не дотянула до высоты спикера", - пошутил Железняк.

Напомним, законопроект №2571-д готовится к рассмотрению в Раде по особой процедуре, разрешающий фракциям и депутатам настаивать только на отдельных поправках. В такому случае 16,5 тысяч поданных правок парламент сможет пройти за несколько часов, а не месяцев. Пока что законопроект находится в профильном комитете.

Голосование может состояться на следующей неделе.

Накануне министр финансов Сергей Марченко предупредил, что в случае отказа Рады принять законопроект, "последствия ощутят все".

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