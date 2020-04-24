Послы G7 обсудили с главой Минздрава совместную работу по борьбе с COVID-19

Также обсуждалась важность прозрачности медицинских закупок.

Послы G7 обсудили с главой Минздрава совместную работу по борьбе с COVID-19
Максим Степанов
Фото: Одеська обласна державна адміністрація

Послы стран "Большой семерки" (G7) провели встречу с министром здравоохранения Украины Максимом Степановым для обсуждения эпидемиологической ситуации в стране.

Об этом говорится в сообщении послов G7 в Twitter.

"Чтобы победить COVID-19 во всем мире, нужно международное партнерство и сотрудничество. Послы стран G7 встретились с министром здравоохранения Степановым и обсудили текущую работу с Украиной касательно общих усилий по преодолению кризиса", - отмечается в сообщении.

На встрече также обсуждалась важность прозрачности медицинских закупок.

Щоб перемогти #COVID19 у всьому світі потрібне міжнародне партнерство та співпраця. Посли країн G7 зустрілися з Міністром охорони здоров'я Степановим і обговорили поточну роботу з Україною щодо наших спільних зусиль з подолання кризи. Прозорі медичні закупівлі є життєво важливими

— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) April 24, 2020

Напомним, в G7 входят США, Франция, Великобритания, Италия, Канада, Япония и Германия. Каждая из этих стран пострадала от коронавируса, а британский лидер Борис Джонсон вообще слег с болезнью и несколько дней провел на кислородной терапии.

Ранее сообщалось, что сегодняшняя видеоконференция будет продолжением сессии 16 марта, когда лидеры G7 впервые встретились в таком формате.

Еще одно заседание, на котором заложат основу для ключевой июньской видеоконференции, запланировано на май.

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