"Языковой омбудсмен" подала в отставку

Чиновница пожаловалась на действия Кабмина и невыплату зарплаты.

"Языковой омбудсмен" подала в отставку
Татьяна Монахова
Фото: ukrinform

Уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова подала в отставку.

Об этом она рассказала в интервью Opinion.

По ее словам, из-за пробелов в законе и бездействия Кабинета министров ей до сих пор не удалось создать секретариат уполномоченного, а без этого казначейство не выделяет финансирование и не платит ей зарплату.

"Почти полгода я только тратила собственные средства на поездки из Николаева в Киев, съем там жилья. Без секретариата невозможно получить финансирование. По Киеву я передвигалась на метро. О каком водителе может идти речь, когда мне отказали даже в служебном жилье", - пожаловалась Монахова.

Она подсчитала, что за это время потратила на работу 30 тысяч гривен.

"У меня было долгое терпение, пока была иллюзия, что медленно, но уверенно я иду к цели. Однако, когда все было наконец готово, когда после стольких моих усилий вопрос о создании секретариата наконец был вынесен на голосование Кабмина, а затем внезапно в день голосования вычеркнут из повестки дня, я окончательно убедилась, что речь идет об отсутствии политической воли. Я поняла, что все мои действия заблокированы. Продолжать принимать на себя ответственность за то, на что никак не можешь повлиять, просто бессмысленно", - сказала Монахова.

Она добавила, что обращалась за помощью в Офис президента, но ее там проигнорировали.

"В представлении людей, далеких от политики (я и сама так раньше думала), если тебя назначили на высокую должность, перед тобой открываются все двери. Оказалось, что у меня есть пропуск только в Кабмин. Просто так зайти в Верховную Раду или Администрацию президента я не могу. Надо предварительно связаться со службой президента, они выпишут пропуск для пункта пропуска на входе... Я обращалась к представителям Администрации президента, но мои обращения были тотально проигнорированы. Какая причина - то ли потому, что я не из их политической силы, не "из команды Зеленского", то ли просто они не собирались заниматься языковой политикой - не знаю. К Зеленскому я так и не попала", - сказала Монахова.

Монахова - доктор филологических наук (диссертация - "Современные стратегии текстообразования в украинском языке"), автор более 40 научных публикаций.

Должность уполномоченного по защите государственного языка предусмотрен ч.2 ст.50 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Языкового омбудсмена назначает Кабинет министров Украины.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинские врачи завершили трехнедельную миссию по борьбе с COVID-19 в ИталииУкраинские врачи завершили трехнедельную миссию по борьбе с COVID-19 в Италии
Минздрав обвинил "Медзакупки Украины" в попытке приобрести непригодные для врачей защитные костюмыМинздрав обвинил "Медзакупки Украины" в попытке приобрести непригодные для врачей защитные костюмы
Мэр Ивано-Франковска распорядился вывезти ромов на ЗакарпатьеМэр Ивано-Франковска распорядился вывезти ромов на Закарпатье
Генпрокуратура фюрера РФ заблокировала сайт Минреинтеграции Украины из-за данных по коронавирусуГенпрокуратура фюрера РФ заблокировала сайт Минреинтеграции Украины из-за данных по коронавирусу
Бывшие боевики во время обмена отказались идти к "ЛНРовцам"Бывшие боевики во время обмена отказались идти к "ЛНРовцам"
Блок рекламы


Похожие новости
Глава ВМС США ушел в отставку из-за скандала с авианосцем "Теодор Рузвельт"Глава ВМС США ушел в отставку из-за скандала с авианосцем "Теодор Рузвельт"
Уманский инициировал отставку главы налоговой из-за "скруток" НДСУманский инициировал отставку главы налоговой из-за "скруток" НДС
Виктор Трепак подтвердил, что уходит в отставкуВиктор Трепак подтвердил, что уходит в отставку
Александр Дубинский и Алексей Гончаренко анонсировали отставку Емца с должности главы МОЗАлександр Дубинский и Алексей Гончаренко анонсировали отставку Емца с должности главы МОЗ
Представительница Кабмина в Раде подала в отставкуПредставительница Кабмина в Раде подала в отставку
И.о. главы ГБР подала в суд против Центра противодействия коррупции и "Украинской правды"И.о. главы ГБР подала в суд против Центра противодействия коррупции и "Украинской правды"
Генштаб опроверг отставку ХомчакаГенштаб опроверг отставку Хомчака
Отставку Кабмина Гончарука поддерживают 44% украинцев, - опрос КМИСОтставку Кабмина Гончарука поддерживают 44% украинцев, - опрос КМИС
Мэр Новограда-Волынского ушел в отставкуМэр Новограда-Волынского ушел в отставку
И. о. главы "Укрэнерго" подтвердил, что уходит в отставкуИ. о. главы "Укрэнерго" подтвердил, что уходит в отставку
Последние новости
Подгружаем последние новости