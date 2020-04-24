"Языковой омбудсмен" подала в отставку

Уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова подала в отставку.

Об этом она рассказала в интервью Opinion.

По ее словам, из-за пробелов в законе и бездействия Кабинета министров ей до сих пор не удалось создать секретариат уполномоченного, а без этого казначейство не выделяет финансирование и не платит ей зарплату.

"Почти полгода я только тратила собственные средства на поездки из Николаева в Киев , съем там жилья. Без секретариата невозможно получить финансирование. По Киеву я передвигалась на метро. О каком водителе может идти речь, когда мне отказали даже в служебном жилье", - пожаловалась Монахова.

Она подсчитала, что за это время потратила на работу 30 тысяч гривен.

"У меня было долгое терпение, пока была иллюзия, что медленно, но уверенно я иду к цели. Однако, когда все было наконец готово, когда после стольких моих усилий вопрос о создании секретариата наконец был вынесен на голосование Кабмина, а затем внезапно в день голосования вычеркнут из повестки дня, я окончательно убедилась, что речь идет об отсутствии политической воли. Я поняла, что все мои действия заблокированы. Продолжать принимать на себя ответственность за то, на что никак не можешь повлиять, просто бессмысленно", - сказала Монахова.

Она добавила, что обращалась за помощью в Офис президента, но ее там проигнорировали.

"В представлении людей, далеких от политики (я и сама так раньше думала), если тебя назначили на высокую должность, перед тобой открываются все двери. Оказалось, что у меня есть пропуск только в Кабмин. Просто так зайти в Верховную Раду или Администрацию президента я не могу. Надо предварительно связаться со службой президента, они выпишут пропуск для пункта пропуска на входе... Я обращалась к представителям Администрации президента, но мои обращения были тотально проигнорированы. Какая причина - то ли потому, что я не из их политической силы, не "из команды Зеленского", то ли просто они не собирались заниматься языковой политикой - не знаю. К Зеленскому я так и не попала", - сказала Монахова.

Монахова - доктор филологических наук (диссертация - "Современные стратегии текстообразования в украинском языке"), автор более 40 научных публикаций.

Должность уполномоченного по защите государственного языка предусмотрен ч.2 ст.50 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Языкового омбудсмена назначает Кабинет министров Украины.