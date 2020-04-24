Во фракции "Слуга народа" нет большинства за назначение Саакашвили вице-премьером

Вопрос назначения может быть рассмотрен на следующей неделе.

Фото: facebook/Mikheil Saakashvili

Во фракции "Слуга народа" пока нет большинства за назначение экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили вице-премьером по вопросам реформ. На встрече с фракцией "СН" кандидат на пост заверил, что не будет создавать конфликты внутри команды президента Владимира Зеленского.

Об этом в комментарии LB.ua рассказал представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины, депутат фракции "Слуга народа" Василий Мокан.

"У нас состоялась встреча фракции "Слуга народа" с Саакашвили и мы говорили с ним больше часа. Звучало много вопросов от депутатов. В первую очередь, на политическую тему. В частности, мы задавали вопросы о политических амбициях Саакашвили и его планах на территории Грузии, ведь там будут выборы. На что он нас заверил, что в случае его назначения на пост вице-премьера по вопросам реформ он будет вести себя аполитично и не имеет политических амбиций как в Украине, так и Грузии. Во-вторых, он пообещал, что не будет во второй раз становится "на грабли" и создавать конфликты внутри команды власти. Сказал, что считает команду Зеленского качественно другой и не коррупционной", — заявил он.

Со слов депутата, представили фракции "Слуга народа" задавали вопросы о конкретных планах реформ Саакашвили, если назначение состоится.

"Были вопросы о том, как он видит реформы. Он давал достаточно широкие ответы, озвучивал направления реформирования Таможни, продолжения дерегуляции, необходимость сотрудничества с МВФ. От депутатов звучали замечания, что пост вице-премьера по вопросам реформ — это должность без особой ответственности и конкретных полномочий. На это Саакашвили ответил, что ему нужно занять место, где принимаются решения, чтобы влиять на процессы", — добавил он.

Фото: facebook/Mikheil Saakashvili

Фото: facebook/Mikheil Saakashvili

Фото: facebook/Mikheil Saakashvili

Фото: facebook/Mikheil Saakashvili

Фото: facebook/Mikheil Saakashvili

Фото: facebook/Mikheil Saakashvili

Фото: facebook/Mikheil Saakashvili

Фото: facebook/Mikheil Saakashvili

Мокан отметил, что по итогам встречи Саакашвили с фракцией, на данный момент голосов за его назначение нет.

"Осталось ещё много вопросов. Судя по настроениям во фракции, я бы сказал, что фракция не единогласна в вопросе его назначения. Сегодня на 99,9% кадровых вопросов парламент рассматривать не будет. Думаю, что этот вопрос может быть рассмотрен Радой на следующей неделе, когда планируются внеочередные заседания... Но, судя по настроениям коллег, я не уверен, что фракция даст 226 голосов. И считаю, что за такие назначения должна голосовать Верховная Рада, а не другим способом (Прим.: назначение Кабмином)", — сказал он.

Напомним, что информация о возможном назначении Саакашвили на должность вице-премьера по реформам LB.ua подтвердили 22 апреля сразу несколько источников во власти. Во внутренних дискуссиях "СН" особо подчеркивалось, что инициатива представления Саакашвили исходит от Банковой.

Сам Саакашвили назвал честью предложение войти в команду президента Владимира Зеленского.По его словам, на должности вице-премьера по реформам он видит два ключевых задания - переговоры с Международным валютным фондом и дерегуляцию.

Кроме того, Саакашвили сообщил, что президент Владимир Зеленский хочет сделать его переговорщиком с Международным валютным фондом.

24 апреля замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что сегодня Рада не будет рассматривать назначение Саакашвили. Кандидату в вице-президенты, по словам нардепа, еще "нужно пройти путь общения с фракциями".

Источники LB.ua в "Слуге народа" сообщили, что у фракции нет необходимых для назначения Саакашвили 226 голосов, и "нет даже 220". В то же время отмечается, что Саакашвили могут назначить и.о. и без голосования парламента, по решению правительства.



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