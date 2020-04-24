"Европейская солидарность" требует включить в повестку дня законопроект о страховании медиков
В случае смерти медперсонала от коронавируса, предполагается выплата семье 2,5 млн гривен.
«Европейская Солидарность» будет настаивать на принятии на внеочередной сессии парламента законопроекта об обязательном страховании медиков.Об этом сказала сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко в комментарии журналистам.
«Мы настаивали, чтобы наша политическая сила получила подписные листы, собрали подписи, апеллировали к коллегам для того, чтобы принять немедленно закон об обязательном страховании всего медперсонала, работающего с больными коронавирусом», - сказала она.
Геращенко отметила, что медики до сих пор остаются незащищенными в условиях эпидемии.
«В Украине сейчас 7,5 тыс инфицированных, из них каждый пятый - это врач или медицинский сотрудник, то есть более 1400 больных - это медики, заболевшие Covid-19, это означает, что они остаются незащищенными. Нет элементарного - костюмов, масок, дезинфекторов, перчаток. Президент и его команда встречаюсь уже миллионный самолет откуда, но почему врачи остаются незащищенными? Очень важно, чтобы врачи, которые сегодня на передовой в борьбе с пандемией, были защищены как украинские военные. В случае, если медик был инфицирован, они получили страховку 100 тыс грн, не дай Бог в случае смерти медработника - чтобы его семья получила около 2,5 млн. Таким было наше предложение», - добавила парламентарий.
Геращенко отметила, что «Европейская Солидарность» будет требовать поставить на повестку дня свой законопроект о страховании медиков.
«Мы видим, что нам начинают рассказывать, что это невозможно, что есть регламент, требуется дополнительное время. Блокировать работу страны - не требуется дополнительное время, защитить медика - уже два месяца мы не можем это сделать», - возмущается Ирина Геращенко
«Каждый день мы общаемся с медиками в регионах. Эти знаменитые рекламируемые властью 300% доплаты медикам пока никто не получил. Более того, нет разъяснения профильного министерства, как это должно происходить и пока это собираются перевести на местные органы власти, в которых забрали все субвенции. Собственно, этот вопрос сейчас хочу ставить на совещании руководства парламента. Мы будем требовать поставить в повестку дня именно наш законопроект об обязательном страховании медиков», - сказала сопредседатель фракции.