"Европейская солидарность" требует включить в повестку дня законопроект о страховании медиков

В случае смерти медперсонала от коронавируса, предполагается выплата семье 2,5 млн гривен.

"Европейская солидарность" требует включить в повестку дня законопроект о страховании медиков
Фото: Lb.ua

«Европейская Солидарность» будет настаивать на принятии на внеочередной сессии парламента законопроекта об обязательном страховании медиков.Об этом сказала сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко в комментарии журналистам.

«Мы настаивали, чтобы наша политическая сила получила подписные листы, собрали подписи, апеллировали к коллегам для того, чтобы принять немедленно закон об обязательном страховании всего медперсонала, работающего с больными коронавирусом», - сказала она.

Геращенко отметила, что медики до сих пор остаются незащищенными в условиях эпидемии.

«В Украине сейчас 7,5 тыс инфицированных, из них каждый пятый - это врач или медицинский сотрудник, то есть более 1400 больных - это медики, заболевшие Covid-19, это означает, что они остаются незащищенными. Нет элементарного - костюмов, масок, дезинфекторов, перчаток. Президент и его команда встречаюсь уже миллионный самолет откуда, но почему врачи остаются незащищенными? Очень важно, чтобы врачи, которые сегодня на передовой в борьбе с пандемией, были защищены как украинские военные. В случае, если медик был инфицирован, они получили страховку 100 тыс грн, не дай Бог в случае смерти медработника - чтобы его семья получила около 2,5 млн. Таким было наше предложение», - добавила парламентарий.

Геращенко отметила, что «Европейская Солидарность» будет требовать поставить на повестку дня свой законопроект о страховании медиков.

«Мы видим, что нам начинают рассказывать, что это невозможно, что есть регламент, требуется дополнительное время. Блокировать работу страны - не требуется дополнительное время, защитить медика - уже два месяца мы не можем это сделать», - возмущается Ирина Геращенко

«Каждый день мы общаемся с медиками в регионах. Эти знаменитые рекламируемые властью 300% доплаты медикам пока никто не получил. Более того, нет разъяснения профильного министерства, как это должно происходить и пока это собираются перевести на местные органы власти, в которых забрали все субвенции. Собственно, этот вопрос сейчас хочу ставить на совещании руководства парламента. Мы будем требовать поставить в повестку дня именно наш законопроект об обязательном страховании медиков», - сказала сопредседатель фракции.

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