ГБР провело четыре эксперимента в деле об организации убийств протестующих во время Революции Достоинства

Установлены новые данные о местах размещения силовиков.

Фото: dbr.gov.ua
Следователи ГБР управления по делам Майдана провели четыре следственных эксперимента в уголовном производстве по факту организации умышленных убийств и нанесении огнестрельных телесных повреждений участникам акций протеста во время Революции Достоинства.

Эксперименты проходили на ул. Институтская и на Майдане Независимости, сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Их целью было уточнение данных об обстоятельствах убийства протестующих, ранения их и совершения покушений на убийство со стороны правоохранителей.

Фото: dbr.gov.ua
"В ходе них следствие получило дополнительную информацию о месте размещения правоохранителей, которые применяли относительно участников акции протеста огнестрельное оружие и спецсредства во время событий в центре Киева 18-20 февраля 2014 года", - добавили в ГБР.

Фото: dbr.gov.ua
Напомним, что в первых числах апреля следователи Государственного бюро расследований провели еще три следственных эксперимента в рамках расследования расстрелов на Майдане Независимости во время Революции Достоинства 18-20 февраля 2014 года.

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