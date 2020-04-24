ГБР провело четыре эксперимента в деле об организации убийств протестующих во время Революции Достоинства

Фото: dbr.gov.ua

Следователи ГБР управления по делам Майдана провели четыре следственных эксперимента в уголовном производстве по факту организации умышленных убийств и нанесении огнестрельных телесных повреждений участникам акций протеста во время Революции Достоинства.

Эксперименты проходили на ул. Институтская и на Майдане Независимости, сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Их целью было уточнение данных об обстоятельствах убийства протестующих, ранения их и совершения покушений на убийство со стороны правоохранителей.

Фото: dbr.gov.ua

Киева

Фото: dbr.gov.ua

"В ходе них следствие получило дополнительную информацию о месте размещения правоохранителей, которые применяли относительно участников акции протеста огнестрельное оружие и спецсредства во время событий в центре18-20 февраля 2014 года", - добавили в ГБР.Напомним, что в первых числах апреля следователи Государственного бюро расследований провели еще три следственных эксперимента в рамках расследования расстрелов на Майдане Независимости во время Революции Достоинства 18-20 февраля 2014 года.