Грузия отзовет посла из Украины в случае назначения Саакашвили, - премьер Гахария

"Если такое решение будет принято, мы, как минимум, отзовём посла из Киева для консультаций".

Грузия отзовет посла из Украины в случае назначения Саакашвили, - премьер Гахария
Фото: gov.ge

Грузия отзовет посла из Украины, если Михаил Саакашвили будет назначен на должность в украинском правительстве.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, передает "Эхо Кавказа".

"Если такое решение будет принято, мы, как минимум, отзовём посла из Киева для консультаций", - заявил он журналистам.

По его словам, со стороны Украины, как стратегического партнера Грузии, "категорически неприемлемо" назначать Саакашвили на высокую должность, поскольку он находится в розыске.

Ранее сам посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе заявил, что страна может расценить назначение Саакашвили как недружественный шаг.

Напомним, информация о возможном назначении Саакашвили на должность вице-премьера по реформам подтвердили LB.ua несколько источников во власти. Во внутренних дискуссиях "Слуг народа" особо подчеркивалось, что инициатива представления Саакашвили исходила от Банковой.

Сам Саакашвили назвал честью предложение войти в команду президента Владимира Зеленского. По его словам, на должности вице-премьера по реформам он видит два ключевых задания - переговоры с Международным валютным фондом и дерегуляцию. Кроме того, Саакашвили сообщил, что президент Зеленский хочет сделать его переговорщиком с МВФ.

24 апреля замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что сегодня Рада не будет рассматривать назначение Саакашвили. Кандидату в вице-премьеры, по словам нардепа, еще "нужно пройти путь общения с фракциями". Также источники LB.ua в "Слуге народа" сообщили, что у фракции нет необходимых для его назначения 226 голосов, и "нет даже 220". В то же время отмечается, что Саакашвили могут назначить и.о. и без голосования парламента, - по решению правительства.

Саакашвили был президентом Грузии с 2004-го по 2013 год. В июне 2018 года его заочно приговорили к шести годам тюрьмы по делу об избиении депутата парламента страны Валерия Гелашвили в 2005 году. Кроме того, он является фигурантом еще нескольких уголовных дел.

Сейчас Саакашвили является гражданином Украины.

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