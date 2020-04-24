На Закарпатье пограничники со стрельбой задержали 12 нелегалов из Афганистана

Они пытались незаконно попасть в Словакию.

На Закарпатье пограничники со стрельбой задержали 12 нелегалов из Афганистана
Фото: dpsu.gov.ua

На Закарпатье пограничники отдела "Ужгород" 23 апреля задержали 12 иностранцев, которые пытались незаконно попасть в Словакию. Об этом сообщили на сайте Госпогранслужбы.

Нарушителей обнаружили в лесу в ходе патрулирования участка границы рядом с н.п. Камяница. Военные Госпогранслужбы вынужденно совершили несколько предупредительных выстрелов в воздух, чтобы остановить правонарушителей.

"Задержанные, все мужчины, назвались гражданами Афганистана. Ни у кого из них не было с собой документов. Их личности устанавливаются", - добавили в ГПСУ.

Также продолжаются оперативные мероприятия по установлению причастных к организации переправки незаконных мигрантов через границу.

Напомним, что в феврале неподалеку от Львова в холодильной камере грузовика, который перевозил яблоки из Македонии в РоSSию, нашли четырех нелегалов-подростков. Двое из них показали документы граждан Афганистана, еще двое не имели никаких документов.

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