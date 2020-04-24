Летние каникулы отменяются: в Минобразования перенесли конец учебного года

Карантин, введенный в Украине из-за эпидемии коронавируса, был продлен до 11 мая, а значит школьники и студенты и в дальнейшем будут обучаться дистанционно. Об этом во время онлайн-брифинга сообщила исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

Она отметила, что дистанционное обучение для украинских школьников продлили до конца мая. А завершение учебного года в Министерстве образования перенесли аж на 1 июля.

Мандзий сообщила, что оценка за семестр должна быть выставлена по результатам текущего оценивания до 12 марта и тематического оценивания, которое должно быть проведено в ходе дистанционного обучения.

На сайте Минобразования указаны рекомендации относительно завершения учебного года и оценивания знаний школьников. В документе указано, что школы должны сами определять особенности организации образовательного процесса и окончания учебного года. Свидетельства о базовом среднем образовании, свидетельства о достижениях, а также расписания учебных достижений учащихся должны быть оформлены не позднее 15 июня 2020 года.

При этом пока до сих пор неизвестны точные сроки проведения внешнего независимого оценивания.

"Оно (ВНО, — ред.) точно будет проведена в 2020 году. Но когда — пока сказать не можем. Может быть в июне, может быть в августе. В зависимости от эпидемиологической ситуации", — рассказала Мандзий.

Напомним, 22 апреля в Кабмине сообщили, что карантин в Украине продлили до 11 мая.