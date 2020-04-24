В Чехии завершили общенациональный карантин и разрешили выезжать в другие страны

Однако въезд иностранцев пока запрещен.

В Чехии завершили общенациональный карантин и разрешили выезжать в другие страны
Фото: Евгений Деменок

В Чехии 24 апреля завершился общенациональный карантин, введенный решением правительства 13 марта. Об этом пишет "Радио свобода".

Отныне жители смогут свободно перемещаться внутри страны и выезжать за границу, если они согласны пройти обязательных двухнедельный карантин после возвращения. Однако пока не говорится, когда границы откроют для въезда иностранцев.

Среди прочего, разрешено собираться группами по 10 человек. Также правительство пересмотрело введенный ранее график ограничительных мер. Магазины и предприятия будут открыты раньше, чем планировалось изначально.

С 27 апреля открываются магазины площадью мене 2500 кв. м, которые не расположены в ТЦ. Ранее их собирались открыть лишь в конце мая. Также возобновляется работа фитнес-центров и зоопарков, обучение в ВУЗах.

С 11 мая открываются ТЦ, парикмахерские, массажные салоны и музеи. С 25 мая откроются кафе и рестораны.

По данным сайта Worldometers, в Чехии за все время зафиксировали 7188 случаев заболевания COVID-19. За сутки зарегистрирован один новый случай и три летальных исхода. Выздоровели 5129 человек, умерли 78. Активных случаев заболевания осталось почти 1500.

Напомним, что запрет на въезд в Чехию иностранцев и выезд своих граждан действует с 16 марта.



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