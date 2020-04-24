Главарь "ДНР" разрешил называть Донецк Сталино

Советское название будут использовать в памятные дни, связанные со Второй мировой войной.

?Главарь "ДНР" разрешил называть Донецк Сталино
Фото: diena.lt

Главарь террористической организации "ДНР" Денис Пушилин разрешил называть Донецк Сталино.

На сайте Пушилина опубликовали "указ" от 23 апреля, согласно которому наименование "город Сталино" может использоваться оккупантами в качестве символа Донецка при проведении мероприятий, приуроченных к памятным датам:

  • 9 мая - День победы над нацизмом;
  • 22 июня - День скорби и памяти жертв войны;
  • 14 февраля - День освобождения Донбасса во время Второй мировой войны.

Город Донецк носил название Сталино в 1929-1961 годах.

С апреля 2014 года город контролируется оккупационной администрацией РоSSийской Федерации в оккупированных районах Донецкой области.

Напомним, что, по последним опросам, 72% украинцев считают Сталина жестоким бесчеловечным тираном. В 2019 году социологи КМИС установили, что 40% украинцев негативно относятся к Сталину (с враждебностью, страхом или ненавистью), 25% - безразлично и 16% - положительно (с уважением, симпатией или восхищением).

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