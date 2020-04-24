Нацсовет проверит телеканал "112 Украина" из-за роSSийского мультфильма на Пасху

Одну из ролей озвучил "путинист" Михайлов.

Нацсовет проверит телеканал "112 Украина" из-за роSSийского мультфильма на Пасху
Фото: 112.ua

Нацсовет по телевидению и радиовещанию назначила внеплановую проверку телеканалу "112 Украина" (ООО "ТРК 112-ТВ") в связи с публикацией на Пасху роSSийского мультфильма "Необыкновенное путешествие Серафимы", созданного при участии РПЦ.

Решение было принято в четверг, 23 апреля, говорится на сайте ведомства.

Основанием для проверки стало участие в создании мультфильма роSSийского актера Александра Михайлова, который входит в список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности.

В марте 2014 года он подписал обращение деятелей культуры РоSSийской Федерации в поддержку оккупации Крыма. Позже он ездил на оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, где называл себя "колорадом".

Национальный совет проверит деятельность телеканала "112 Украина" на наличие нарушений после окончания карантина. В случае их подтверждения лицензиату грозит взыскание.

Напомним, в декабре 2019 года "112 Украина" получил предупреждение от Нацсовета за несоблюдение правил вещания в День памяти защитников Украины, а в сентябре - за нарушение программной лицензии.

В январе Нацсовет назначил еще одну проверку за высказывания пророSSийских политиков, таких как Виктор Медведчук, Вадим Рабинович, Илья Кива, Наталья Королевская и другие.

Под брендом "112 канал" работают шесть телерадиокомпаний: ТРК "112 ТВ", "ТВ Выбор", "Партнер-ТВ", "Новый формат", "Ариадна-ТВ", "Лидер-ТВ". На одну из них записана спутниковая лицензия канала. Пять других в 2011 году победили в конкурсе на места в цифровом мультиплексе МХ-5, предназначенном для региональных и местных вещателей. Впоследствии эти компании сменили владельцев, и вместо пяти отдельных региональных телеканалов на их частотах запустился де-факто общенациональный канал "112 Украина".

Владельцем телеканала является соратник Медведчука Тарас Козак.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Минздрав обвинил "Медзакупки Украины" в попытке приобрести непригодные для врачей защитные костюмыМинздрав обвинил "Медзакупки Украины" в попытке приобрести непригодные для врачей защитные костюмы
Генпрокуратура фюрера РФ заблокировала сайт Минреинтеграции Украины из-за данных по коронавирусуГенпрокуратура фюрера РФ заблокировала сайт Минреинтеграции Украины из-за данных по коронавирусу
Бывшие боевики во время обмена отказались идти к "ЛНРовцам"Бывшие боевики во время обмена отказались идти к "ЛНРовцам"
РПЦ приравняла инопланетян к бесамРПЦ приравняла инопланетян к бесам
Украина заблокировала в ООН еще одну резолюцию РоSSии об отмене санкцийУкраина заблокировала в ООН еще одну резолюцию РоSSии об отмене санкций
Блок рекламы


Похожие новости
Электронный больничный до сих пор не ввели из-за технических проблем, - глава МинздраваЭлектронный больничный до сих пор не ввели из-за технических проблем, - глава Минздрава
Журналистка Ольга Герасимьюк возглавила Нацсовет по телевидениюЖурналистка Ольга Герасимьюк возглавила Нацсовет по телевидению
Полиция открыла дело из-за призыва мэра Ивано-Франковска вывезти ромов из городаПолиция открыла дело из-за призыва мэра Ивано-Франковска вывезти ромов из города
На НАПК подали в суд из-за ПорошенкоНа НАПК подали в суд из-за Порошенко
В ООН заявили об угрозе голода из-за пандемииВ ООН заявили об угрозе голода из-за пандемии
Американский штат подал в суд против Китая из-за пандемииАмериканский штат подал в суд против Китая из-за пандемии
150 жителей прифронтового села оказались в полной изоляции из-за карантина150 жителей прифронтового села оказались в полной изоляции из-за карантина
В Кабмине допустили продление жесткого карантина из-за массовых пасхальных служб в Почаеве и СвятогорскеВ Кабмине допустили продление жесткого карантина из-за массовых пасхальных служб в Почаеве и Святогорске
Минздрав объяснил "ноли" в коронавирусной отчетности семи областей на ПасхуМинздрав объяснил "ноли" в коронавирусной отчетности семи областей на Пасху
САП обжалует меру пресечения Микитася из-за невнесения залогаСАП обжалует меру пресечения Микитася из-за невнесения залога
Последние новости
Подгружаем последние новости