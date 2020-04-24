Оккупационные войска обстреляли Новомихайловку, ранены двое украинских военных

Их госпитализировали и предоставили всю необходимую медицинскую помощь.

Оккупационные войска обстреляли Новомихайловку, ранены двое украинских военных
Фото: www.facebook.com/pressjfo.news

Вооруженные формирования РоSSии вновь нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции Объединенных сил. Против защитников населенного пункта Новомихайловка (Донецкая область) они применили ручные противотанковые гранатометы, сообщили в штабе ООС.

"Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения", - говорится в сообщении.

Раненых оперативно госпитализировали в военно-медицинское учреждение, им предоставлена необходимая помощь.

В штабе ООС добавили, что действия роSSийских оккупантов не остались без ответа.

"Украинские военнослужащие дали оккупантам достойный отпор. Потери противника уточняются", - заявили в штабе.

Напомним, что за минувшие сутки роSSийско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В ходе обстрелов украинские военнослужащие не пострадали.



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