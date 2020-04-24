На Донбассе погиб боец 128-й бригады

В сводке штаба ООС информации о погибших украинских бойцах нет.

На Донбассе погиб боец 128-й бригады

23 апреля в зоне проведения операции Объединенных сил погиб 33-летний боец 128-й горно-штурмовой бригады Андрей Алешин.

Об этом информирует пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

Сообщается, что Андрей Александрович Алешин родился 28 марта 1987 года в пгт Славское Сколевского района Львовской области. Проходил военную службу по контракту в зоне АТО/ООС в составе 128 отдельного горно-штурмовой бригады.

Фото: facebook.com/Андрій Альошин

Глава Славской организации Союза ветеранов, координатор похорон бойца Игорь Ферин сообщил, что в июне заканчивался срок трехлетнего контракта Андрея Алешина.

В вечерней сводке штаба операции Объединенных сил информации о гибели украинских военных нет. Сообщалось, что с начала суток 23 апреля вооруженные формирования РоSSии 11 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

В ходе боевых действий за день ранения получили трое военных.

Как сообщалось, 20 апреля на Донбассе погиб выпускник Национальной академии сухопутных войск имени П. Сагайдачного лейтенант Андрей Шинкарук.

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