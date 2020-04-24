Омбудсмен сообщила о двух случаях коронавируса в пенитенциарных учреждениях

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что 21 апреля был подтвержден коронавирус у двух сотрудников пенитенциарных учреждений западного региона.

Об этом она написала в фейсбуке.

По словам Денисовой, один случай был подтвержден быстрым тестом, другой - методом ПЦР.

"Указанные работники с 6 апреля находятся на больничном. Сейчас в учреждении проводится эпидемиологическое расследование для установления круга лиц, с которыми контактировали больные", - сообщила омбудсмен.

Она также добавила, что по состоянию на 23 апреля среди удерживаемых лиц подтвержденных случаев COVID-19 не было.

Денисова обратилась в Минюст с просьбой принять соответствующие меры по локализации и недопущению распространения COVID-19 в этом учреждении. А именно - обеспечить самоизоляцию персонала и изоляцию удерживаемых лиц, имевших контакт с больными, а также проводить обязательный ежедневный температурный скрининг и опросы о состоянии здоровья в соответствии с планом противоэпидемических мер.