Первым замглавы министерства по делам ветеранов стал бывший комбат житомирской 95-й бригады

Александр Порхун воевал в Донбассе, в 2015 году получил Героя Украины.

Кабинет министров назначил Александра Порхуна первым заместителем министра по делам ветеранов.

Распоряжение от 22 апреля 2020 № 432-р о назначении премьер-министр Денис Шмыгаль подписал 22 апреля. Обнародован документ 23 апреля.

Как известно, Александр Порхун - украинский политический и общественный деятель, майор Вооруженных сил Украины в отставке. Он бывший командир 13-го отдельного аэромобильного батальона 95-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. Порхун воевал в Донбассе, в 2015 году получил звание Героя Украины.