Первым замглавы министерства по делам ветеранов стал бывший комбат житомирской 95-й бригады

Александр Порхун воевал в Донбассе, в 2015 году получил Героя Украины.

Первым замглавы министерства по делам ветеранов стал бывший комбат житомирской 95-й бригады
Александр Порхун
Фото: скрин видео

Кабинет министров назначил Александра Порхуна первым заместителем министра по делам ветеранов.

Распоряжение от 22 апреля 2020 № 432-р о назначении премьер-министр Денис Шмыгаль подписал 22 апреля. Обнародован документ 23 апреля.

Как известно, Александр Порхун - украинский политический и общественный деятель, майор Вооруженных сил Украины в отставке. Он бывший командир 13-го отдельного аэромобильного батальона 95-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. Порхун воевал в Донбассе, в 2015 году получил звание Героя Украины.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Минздрав обвинил "Медзакупки Украины" в попытке приобрести непригодные для врачей защитные костюмыМинздрав обвинил "Медзакупки Украины" в попытке приобрести непригодные для врачей защитные костюмы
Генпрокуратура фюрера РФ заблокировала сайт Минреинтеграции Украины из-за данных по коронавирусуГенпрокуратура фюрера РФ заблокировала сайт Минреинтеграции Украины из-за данных по коронавирусу
Бывшие боевики во время обмена отказались идти к "ЛНРовцам"Бывшие боевики во время обмена отказались идти к "ЛНРовцам"
РПЦ приравняла инопланетян к бесамРПЦ приравняла инопланетян к бесам
Украина заблокировала в ООН еще одну резолюцию РоSSии об отмене санкцийУкраина заблокировала в ООН еще одну резолюцию РоSSии об отмене санкций
Блок рекламы


Похожие новости
Бывший начальник контрразведки СБУ стал главой Закарпатской областиБывший начальник контрразведки СБУ стал главой Закарпатской области
Пропавший замглавы департамента культуры Москвы найден мертвым в КрымуПропавший замглавы департамента культуры Москвы найден мертвым в Крыму
Бывший директор ГБР заявил, что ему готовят подозрениеБывший директор ГБР заявил, что ему готовят подозрение
Замглавы МВД пообещал привлечь к ответственности всех священнослужителей, нарушавших карантин на ПасхуЗамглавы МВД пообещал привлечь к ответственности всех священнослужителей, нарушавших карантин на Пасху
Данилов предположил, что к пожарам в Житомирской области могут быть причастны владельцы землиДанилов предположил, что к пожарам в Житомирской области могут быть причастны владельцы земли
Аваков объяснил причины лесных пожаров в Житомирской и Киевской областяхАваков объяснил причины лесных пожаров в Житомирской и Киевской областях
В расследовании по делам Майдана сообщили новое подозрениеВ расследовании по делам Майдана сообщили новое подозрение
Бывший заместитель Луценко получил должность замглавы МИДБывший заместитель Луценко получил должность замглавы МИД
Бывший заместитель Луценко претендует на пост замминистра иностранных делБывший заместитель Луценко претендует на пост замминистра иностранных дел
В "Европейской солидарности" считают дело против Чорновол "предупреждением остальным"В "Европейской солидарности" считают дело против Чорновол "предупреждением остальным"
Последние новости
Подгружаем последние новости