Нардеп подал в суд на Кабмин Шмыгаля за закрытие на карантин киевского метро

Нардеп подал в суд на Кабмин Шмыгаля за закрытие на карантин киевского метро

Нардеп Алексей Гончаренко подал в суд на Кабмин с требованием открыть метрополитен в Киеве. Соответствующий иск об обжаловании нормативно-правового акта Гончаренко подал через сервис “Электронный суд”.

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице нардепа Алексея Гончаренко (фракция “Европейская солидарность”).

“Подал иск в Окружной административный суд на решение Кабинета министров Украины о закрытии метро. Я считаю этот шаг абсолютно незаконным и даже преступным против украинского народа”, – говорится в сообщении.

Гончаренко сообщил о своем требовании открыть возможность пользоваться транспортом людям, которым нужно добираться на работу. В частности - медикам. 

Напомним, что метро в Киеве прекратило свою работу 17 марта в 23:00. Первоначально планировалось, что закрытие метро продлится до 3 апреля. Это было связано с решением Кабмина о введении запрета на железнодорожное, авиа- и автобусное междугороднее и межобластное пассажирское сообщение, прекратить работу метрополитенов. Также введено ограничение на регулярные пассажирские перевозки на внутригородских маршрутах. 

Фото: Facebook-страница Алексея Гончаренко


Ольга Марийко, КиевВласть

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