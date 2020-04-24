Автоматическая проверка деклараций начнется после 1 июня
НАПК получило доступ ко всем необходимым реестрам осенью 2019 года.
Автоматическая проверка деклараций начнется этим летом после завершения кампании декларирования.
Об этом рассказал глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков в интервью РБК-Украина.
"[Раньше] у НАПК не было доступа ко всем реестрам, сейчас мы получили доступ ко всем 16 реестрам, с которыми мы должны сверять данные из деклараций. Мы обеспечим проверку всех деклараций в автоматическом режиме. Она начнется после 1 июня", - сказал Новиков.
По состоянию на середину апреля в реестр подали 770 тысяч из 913 тысяч деклараций за 2019 год.
Напомним, Национальное агентство по предотвращению коррупции является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, который обеспечивает формирование и реализует государственную антикоррупционную политику.
Одним из его функций является проверка деклараций в автоматическом режиме.
Осенью 2018 года НАПК приняло в промышленную эксплуатацию модуль автоматической проверки электронных деклараций, разработанный ПРООН, а в октябре 2019 году Верховная Рада предоставила агентству полный доступ к необходимым реестрам.