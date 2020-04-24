В приложении «Дія» появится электронная прописка

Вскоре в приложении «Дія» и на специальном сайте появится электронная прописка.

В приложении «Дія» появится электронная прописка

Вскоре в приложении «Дія» и на специальном сайте появится электронная прописка. Об этом сообщил глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк во время презентации цифровых паспортов в приложении «Дия», пишет Громадське.

«На прошлой неделе у нас была конференция с разработчиками. Уже очень скоро появится сервис, который сможет показывать именно место регистрации лиц, имеющих ID-карты, в приложении «Дія» и на портале… Именно та информация, которая есть в реестре, будет появляться в электронном виде», — пояснил Соколюк.

Преимущества паспорта в смартфоне

«В условиях карантина это становится особенно актуальным, ведь э-паспорт можно будет использовать для удостоверения личности, если вас остановит полиция. А также на почте при получении посылок, писем и при покупке алкоголя или табака для подтверждения достижения совершеннолетия», — отмечается в сообщении.

После завершения карантина украинцы смогут активно пользоваться э-паспортами:

  • во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом;
  • во время медицинского обслуживания и банковских операций;
  • во время получения административных услуг.

Украина – первое в мире государство, где возможно пользоваться цифровым паспортом и одновременно не предоставлять бумажный или пластиковый аналог.

Ранее сообщалось

  • Кабмин приравнял электронные паспорта в приложении «Дія» к бумажным документам. С 22 апреля украинцы могут пользоваться цифровыми ID-паспортом и загранпаспортом.
  • С 28 апреля 2020 года банки смогут идентифицировать и дифференцировать клиента дистанционно — без его личного присутствия.

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