В приложении «Дія» появится электронная прописка
Вскоре в приложении «Дія» и на специальном сайте появится электронная прописка.
Вскоре в приложении «Дія» и на специальном сайте появится электронная прописка. Об этом
«На прошлой неделе у нас была конференция с разработчиками. Уже очень скоро появится сервис, который сможет показывать именно место регистрации лиц, имеющих ID-карты, в приложении «Дія» и на портале… Именно та информация, которая есть в реестре, будет появляться в электронном виде», — пояснил Соколюк.
Преимущества паспорта в смартфоне
«В условиях карантина это становится особенно актуальным, ведь э-паспорт можно будет использовать для удостоверения личности, если вас остановит полиция. А также на почте при получении посылок, писем и при покупке алкоголя или табака для подтверждения достижения совершеннолетия», — отмечается в сообщении.
После завершения карантина украинцы смогут активно пользоваться э-паспортами:
- во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом;
- во время медицинского обслуживания и банковских операций;
- во время получения административных услуг.
Украина – первое в мире государство, где возможно пользоваться цифровым паспортом и одновременно не предоставлять бумажный или пластиковый аналог.
Ранее сообщалось
- Кабмин приравнял электронные паспорта в приложении «Дія» к бумажным документам. С 22 апреля украинцы могут пользоваться цифровыми ID-паспортом и загранпаспортом.
- С 28 апреля 2020 года банки смогут идентифицировать и дифференцировать клиента дистанционно — без его личного присутствия.