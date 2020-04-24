Рябошапка обвинил главу СБУ в блокировании подозрения в "важнейшем для Украины" деле по Приватбанку

Служба безопасности Украины не дает НАБУ провести ключевую экспертизу.

Рябошапка обвинил главу СБУ в блокировании подозрения в "важнейшем для Украины" деле по Приватбанку
Фото: Макс Левин

Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что руководство Службы безопасности Украины во главе с "другом президента" Иваном Бакановым де-факто блокирует предъявление подозрения организаторам коррупционной схемы в Приватбанке.

Об этом он написал в колонке на "Украинской правде", реагируя на фильм о первом годе президента Владимира Зеленского, где тот сказал, что Рябошапка не справился со своей работой.

"О "посадках". Только суд может осудить за совершение преступления. Мы для этого сделали гораздо больше, чем это происходило до прихода нашей команды в прокуратуру. НАБУ и САП начали работать слаженно, что позволило привлечь к ответственности тех, кто считался неприкосновенным при прошлой власти", - заявил Рябошапка.

В качестве примера бывший генеральный прокурор привел имена Олега Гладковского, Максима Микитася, Сергея Пашинского, Олега Бахматюка, Константина Жеваго, Вадима Альперина.

"Еще одно важнейшее для Украины производство может быть быстро завершено, как только друг президента, председатель СБУ, разблокирует проведение ключевой экспертизы в одном из производств НАБУ по Приватбанку. Уже несколько месяцев заблокированная руководством СБУ экспертиза спасает организаторов миллиардной схемы от сообщения о подозрении. Напомню, что по закону сообщить о подозрении без установления экспертизой ущерба НАБУ/САП не имеют права", - заявил Рябошапка.

Напомним, что Рябошапка занял должность генерального прокурора 29 августа 2019 года. В начале марта 2020 года Верховная Рада выразила ему недоверие, что привело к его отставке.

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