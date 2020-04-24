В Украине на фоне пандемии замедлился охват обязательной вакцинации

Это объясняется сокращением медработников и подключением некоторых больниц как опорных.

В Украине на фоне пандемии замедлился охват обязательной вакцинации
Фото: Pixabay

В Украине в первые месяцы 2020 года замедлился охват обязательной вакцинации на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщил и.о. директора "Центр общественного здоровья Украины" Игорь Кузин на онлайн-мероприятии "Вакцинация для всех: новые вызовы и возможности", пишет УНН.

Кузин сообщил, что в соотношении с 2018 годом общие показатели по охвату обязательной вакцинации в прошлом году были выше.

"Но уже за три месяца 2020 мы видим некоторое замедление. Это связано с тем, что очень большая часть больниц сейчас подключена как опорная. В некоторых регионах также произошло сокращение медработников, все же пандемия дает о себе знать", - пояснил он.

По словам Кузина, по охвату вакцинации уже есть некоторые "провисания".

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения призвала не прекращать вакцинацию в условиях пандемии COVID-19. В Организации считают, что любое прерывание плановой иммунизации приведет к повышению вероятности вспышек инфекций, которые можно предотвратить вакцинированием. Это, к примеру, корь, краснуха, полиомиелит, дифтерия, коклюш.

Это будет дополнительной нагрузкой на уже и так перегруженные из-за вспышки COVID-19 системы здравоохранения.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Минздрав обвинил "Медзакупки Украины" в попытке приобрести непригодные для врачей защитные костюмыМинздрав обвинил "Медзакупки Украины" в попытке приобрести непригодные для врачей защитные костюмы
Генпрокуратура фюрера РФ заблокировала сайт Минреинтеграции Украины из-за данных по коронавирусуГенпрокуратура фюрера РФ заблокировала сайт Минреинтеграции Украины из-за данных по коронавирусу
Бывшие боевики во время обмена отказались идти к "ЛНРовцам"Бывшие боевики во время обмена отказались идти к "ЛНРовцам"
РПЦ приравняла инопланетян к бесамРПЦ приравняла инопланетян к бесам
Украина заблокировала в ООН еще одну резолюцию РоSSии об отмене санкцийУкраина заблокировала в ООН еще одну резолюцию РоSSии об отмене санкций
Блок рекламы


Похожие новости
Глава дипломатии ЕС пообещал посетить Украину сразу после окончания пандемииГлава дипломатии ЕС пообещал посетить Украину сразу после окончания пандемии
МИД запускает кампанию наполнения Википедии информацией об УкраинеМИД запускает кампанию наполнения Википедии информацией об Украине
Зеленский считает, что в Украине слишком много правоохранительных органовЗеленский считает, что в Украине слишком много правоохранительных органов
В ООН заявили об угрозе голода из-за пандемииВ ООН заявили об угрозе голода из-за пандемии
Американский штат подал в суд против Китая из-за пандемииАмериканский штат подал в суд против Китая из-за пандемии
Зеленский: шашлык во время пандемии может стоить кому-то жизниЗеленский: шашлык во время пандемии может стоить кому-то жизни
Индия подарит Украине 30 тысяч таблеток от малярии, использующихся против коронавирусаИндия подарит Украине 30 тысяч таблеток от малярии, использующихся против коронавируса
Япония передаст Украине партию противовирусного препаратаЯпония передаст Украине партию противовирусного препарата
Владимир Зеленский рассказал, что коронавирус в Украине пошел на спадВладимир Зеленский рассказал, что коронавирус в Украине пошел на спад
Экс-послы США в Украине призвали использовать кризис пандемии коронавируса для прекращения войны на ДонбассеЭкс-послы США в Украине призвали использовать кризис пандемии коронавируса для прекращения войны на Донбассе
Последние новости
Подгружаем последние новости