Глава НАПК: Зеленский может не декларировать поездку в Оман

Отдых оплатила жена, а самолет для обратного был предоставлен государству Украина.

Глава НАПК: Зеленский может не декларировать поездку в Оман
Фото: president.gov.ua

Глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков заявил, что президент Владимир Зеленский может не декларировать поездку в Оман.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"НАПК в ходе проверки искало ответы только на два вопроса: кто оплачивал отдых и кто оплатил обратный перелет. Только эти два вопроса. Относительно обратного перелета Офис президента нам предоставил информацию, что самолет был предоставлен Оманом для государства Украина. Заметьте, это не был подарок и не услуга конкретному лицу... Мы знаем, что Оман предоставил самолет, но кто его оплачивал – мы не знаем. Это был характер межгосударственных отношений, так как государство Оман предоставило Украине как государству самолет, а не непосредственно президенту Зеленскому", - рассказал Новиков.

Межгосударственная услуга не подлежит декларированию президентом.

"Другой вопрос – это оплата услуг проживания в гостинице. Соответствующий запрос мы направили непосредственно Владимиру Зеленскому как физическому лицу, и он предоставил все необходимые подтверждающие документы", - сказал он.

Согласно этим документам, поездку Зеленского оплатила жена.

"Оплата совместно потребленных услуг супругой не является подарком. Это не является также фактом, который необходимо декларировать как существенные изменения имущественного положения. То есть, если бы сам президент заплатил за проживание в гостинице, он должен был бы это задекларировать", - сказал Новиков.

Он подытожил, что "в рамках тех документов, которые мы имеем", Зеленский ничего не нарушил и не должен был ничего декларировать.

"Если бы Офис президента или пресс-секретарь президента на первом этапе сразу сообщили обществу, что оплата осуществлялась женой и это по закону можно не декларировать, тогда бы вообще не было этой истории и огласки в СМИ", - сказал Новиков.

Напомним, что президент Владимир Зеленский, который встречал Новый год в Карпатах, на Рождество неожиданно улетел в Оман.

После того, как об этом узнали СМИ, Офис президента заявил, что глава государства отбыл в Оман с рабочей поездкой для "встреч на высшем уровне" - с министром, ответственным за иностранные дела, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой и исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Абдулсаламом аль-Муршиди.

Судя по официальным фотографиям, переговоры состоялись в одной из местных гостиниц и прошли в один день, хотя Зеленский находился в стране с 5 по 8 января.

Утром 8 января пресс-секретарь Зеленского сообщила, что он прерывает свой визит в Оман из-за катастрофы самолета МАУ в Иране. Несмотря на это, в Киев президент вернулся только ночью 9 января, почти через сутки после крушения.

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