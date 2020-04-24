Украина осудила в ОБСЕ "земельный" указ Путина и очередной "призыв" в Крыму

Указ президента РоSSии Владимира Путина, согласно которому украинцы лишены права владеть землей в аннексированном Крыму, и очередной призыв крымчан на военную службу в роSSийскую армию являются грубыми нарушениями международного права.

Об этом постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил во время первого онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ 23 апреля, передает Укринформ.

"В течение последних недель мы наблюдали за рядом тревожных событий на Крымском полуострове, временно оккупированном Россией . Наиболее провокационным было введение запрета на владение землей в прибережених районах для граждан Украины, которые теперь потеряют свои земельные участки, которые были законно приобретены до оккупации, и очередной незаконной призыв на военную службу, что является грубым нарушением международного гуманитарного права", - заявил он.

Украинский дипломат напомнил, что мандат СММ ОБСЕ в Украине охватывает всю территорию Украины, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь.

"Мы в очередной раз призываем СММ провести дистанционный мониторинг прав человека в Крыму, используя, в частности, предоставленную ООН методологию", - заявил глава миссии Украины при ОБСЕ .

Президент РоSSии Владимир Путин 20 марта подписал указ, которым "запретил" людям без гражданства РФ владеть землей в прибрежных районах оккупированного Россией Крыма.

Запрет не распространяется на три района Крыма - Первомайский, Красногвардейский и Белогорский, эти районы не граничат с материковой частью Украины и не имеют выхода к Черному морю. Аналогичным образом в перечень не вошел Верхнесадовский сельский совет в Нахимовском районе Севастополя.

В представительстве президента Украины в АРК назвали "военным преступлением" указ Путина по земле в Крыму.

4 апреля в Министерстве обороны РоSSии сообщили, что намерены призвать на военную службу 3 300 крымчан. Указывается также, что большая часть призывников отправится проходить службу за пределы Крыма, в воинские части Южного и других военных округов соседней РоSSии.