В Государственной таможенной службе заявили об обысках "по надуманному политически мотивированному делу"

Правоохранителей заинтересовала закупка услуги по разработке новой геральдики.

В Государственной таможенной службе заявили об обысках "по надуманному политически мотивированному делу"
Фото: mtot.gov.ua

СБУ и ГБР провели обыски в Государственной таможенной службе. Правоохранителей заинтересовала закупка услуги по разработке геральдики.

В декабре 2019 состоялась закупка услуги по разработке символики и концепции новой формы таможни стоимостью почти 30 000 гривен, сообщили на странице "Новая таможня" в Facebook.

ООО "Геральдическая палата "Олекса Руденко и Компаньоны" разработало новую концепецию эмблемы, флага, формы и других элементов геральдики для Государственной таможенной службы. Есть все документы, которые подтверждают выполнение работ подрядчиком в полном объеме", - говорится в сообщении.

В Службе добавили, что 25 февраля отправили проект новых геральдических знаков в Министерство финансов на утверждение. После этого его должны утвердить Комиссия по геральдике и президент Украины.

Правоохранители изъяли копии документов об исполнении указанных услуг.

"Мы убеждены, что обыски на Таможне прошли по надуманному политически мотивированному делу. Однако предоставляем полное содействие правоохранительным органам относительно их расследования этого общественно важного дела, и продолжаем работать", - подытожили в таможенной службе.

Напомним, что 2 апреля бывший министр финансов Игорь Уманский в интервью LB.ua рассказал, что предлагал уволить главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова в связи с возможной коррупцией в ведомстве. По его информации, от скруток НДС бюджет ежемесячно недополучает 5 млрд гривен.

Он также заявил, что главу Таможенной службы Максима Нефьодова вывели в роль "фунта", а через таможню полным ходом идет контрабанда.

22 апреля Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что бывший министр финансов Игорь Уманский станет его советником. Он сообщил, что его "очень возмутила информация о коррупционных схемах на таможне и в налоговой, которые озвучил экс-министр финансов Игорь Уманский. Поэтому я предложил ему механизм, который поможет истребить эти схемы".



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