Экс-нардеп от “БПП” признался в коррупции и приговорен судом к штрафу и трем годам условно (видео)

Бывший народный депутат Александр Черненко (на фото) признал себя виновным в злоупотреблении служебным положением и незаконном получении более 580 тыс. гривен компенсации за аренду жилья.

Об этом KV стало известно из заседания Высшего антикоррупционного суда (ВАС) на его Youtube-канале.

В ходе заседания стало известно, что народный депутат Верховной Рады (ВР) VIII созыва (2014-2019 гг) Александр Черненко (фракция “Блок Петра Порошенко”, “БПП”) с декабря 2016 года по декабрь 2018 года получил 582,4 тыс. гривен незаконной компенсации за жилье.

Черненко в то время проживал в Бородянке (Киевская обл.), а у его супруге имелась квартира в Киева . Оба эти пункта, по мнению обвинения, не давали нардепу права на получение компенсации за жилье в столице.

Сам Черненко объяснил эту ситуацию сложными семейными обстоятельствами, неправильным расчетом расстояния между Бородянкой и Киевом и признал себя виновным.

“Я полностью признаю себя виновным... не до конца дочитал законодательство, предусматривающее получение компенсации… я проживал под Киевом и этот населенный пункт входит в пределы, за которые компенсация не предусматривается", – сказал экс-нардеп.

Учитывая признание вины и сделку со следствием, ВАС приговорил бывшего парламентария к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год, а также возврату в госказну 582,4 тыс. гривен и штрафу в размере 17 тыс. гривен.

В ВР VIII созыва Александр Черненко был избран под №21 в списке “БПП”. В Раде возглавлял подкомитет по вопросам выборов и референдумов комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия.

Принимал участие в досрочных парламентских выборах 2019 года от партии Петра Порошенко “Европейская солидарность” (№34).

В 2009-2014 гг Черненко был председателем правления общественной организации (ОО) “Комитет избирателей Украины” (КИУ). Был активным членом КИУ с середины 1990-х гг.

С 1996 года КИУ руководил Игорь Попов, назначенный в марте 2009 года заместителем главы Секретариата президента Виктора Ющенко – Виктора Балоги. В 2011-2013 гг Попов работал первым замглавы Национального агентства по вопросам государственной службы. В 2014 году Игорь Попов тоже стал народным депутатом ВР VIII созыва (фракция “Радикальная партия Олега Ляшко”) и занимал пост замглавы комитета ВР по вопросам предупреждения и противодействия коррупции.