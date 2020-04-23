"Слуга народа" направила официальное письмо в НАПК об отказе от госфинансирования до конца года

Деньги отдадут на борьбу с коронавирусом.

"Слуга народа" направила официальное письмо в НАПК об отказе от госфинансирования до конца года
Фото: Макс Левин

Партия "Слуга народа" направила официальное письмо в Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) об отказе от государственного финансирования до конца года. Об этом сообщила заместительница главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook.

Она пояснила, что законодательство позволяло отказаться от госфинансирования только на всю парламентскую каденцию партии.

"Нам пришлось вносить изменения в государственный бюджет и проголосовать их в сессионном зале, чтобы дать возможность отказываться от денег поквартально", - пояснила она.

Кравчук добавила, что финансирование "Слуги народа" на 2020 год предусматривает выделение 140 млн гривен. В письме партия отказывается от бюджетных денег на третий и четвертый кварталы, то есть от 70 миллионов гривен, чтобы направить их на борьбу с коронавирусом.

"Но деньги за первый и второй кварталы мы также передаем на преодоление COVID-19, просто сделаем это другим способом. Законодательство не позволяет отдать их напрямую - поскольку благотворительность не является статутной деятельностью партии. Поэтому мы профинансируем общественные организации, которые и займутся закупкой медикаментов, медсредств и оборудования для борьбы с вирусом", - сообщила Кравчук.

Фото: facebook.com/yevheniya.khudzik

Контролировать деятельность этих организаций, по словам нардепки, будут депутаты-мажоритарники, а в округах, где их нет - "депутаты-списочники".

Напомним, 26 марта "Слуга народа" заявила об отказе от государственного финансирования. Они попросили направить деньги на нужды медиков.

Однако 7 апреля расследователи Bihus.info заявили, что на практике это обещание не реализовали. Журналисты обратили внимание, что заявление об отказе от бюджетных денег не поступало в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, в компетенции которого принимать решение.



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