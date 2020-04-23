НАПК: сообщение о продаже "Кузницы на Рыбацком" не содержит ни фактов, ни документальных подтверждений

Сообщение, которое было получено НАПК 12 марта о продаже ЧАО «Завод «Кузница на Рыбацком», содержит предположение о возможном совершении Петром Порошенко правонарушения, однако не содержит конкретных фактов или документальных подтверждений.

Об этом говорится в официальном сообщении НАПК, опубликованном на сайте комиссии.

«Поскольку указанная информация не была подкреплена конкретными фактами или документальными свидетельствами, в ответе на Сообщение истца НАПК разъяснила, что представленных им данных недостаточно для совершения действий со стороны Агентства», - говорится в заявлении НАПК.

«В то же время НАПК учтена предоставленная истцом информация при осуществлении мониторинга по вопросам соблюдения народным депутатом, пятым Президентом Украины Петром Порошенко требований законодательства по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. В рамках мониторинга осуществляется проверка указанных в Уведомлении сведений на достоверность», - отмечают в НАПК.