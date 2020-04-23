В доме у подозреваемой по делу Шеремета Кузьменко проводят обыск, - адвокат

"Опять ищут телефоны", - сказал Беспалый.

В доме у подозреваемой по делу Шеремета Кузьменко проводят обыск, - адвокат
Фото: Макс Требухов

В доме детского хирурга Юлии Кузьменко, которая фигурирует в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, проводят обыск.

Об этом сообщил в фейсбуке ее адвокат Тарас Беспалый.

"Массовые обыски у Кузьменко Юли и ее близких", - написал он.

В комментариях к своему посту адвокат добавил, что "дело стерильное от доказательств, ищут хоть что-то".

А в комментарии УНН, Беспалый сообщил, что обыск проводит Главное следственное управление МВД.

"Опять ищут телефоны", - сказал Беспалый.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, врач Юлия Кузьменко, ветеран АТО, музыкант Андрей Антоненко. Организатором убийства следствие считает Антоненко. Мотивом называли попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Кузьменко будет находиться под стражей по меньшей мере до 30 мая.

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