Партия “Слуга народа” не отказывалась от государственного финансирования - глава НАПК

Политическая партия “Слуга народа”, вопреки недавним заявлениям ее руководства, не отказывалась от государственного финансирования. Но партия парламентского монобольшинства все еще может отказаться от денег из госбюджета, сэкономив для страны более 35 млн гривен.

Об этом KV стало известно из интервью РБК-Украина главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александра Новикова (на фото).

Отвечая на вопрос, поступало ли в НАПК заявление от партий, в том числе, от “Слуги народа” об отказе от государственного финансирования, Новиков сказал: “ Ни одна партия к нам не обращалась”.

Глава НАПК добавил, что до 21 апреля парламентские партии могли отказаться от госфинансирования только на все пять лет каденции Верховной Рады (ВР). “С этого дня (с 21 апреля, – KV ) вступил в силу закон, который говорит, что партия может отказаться от финансирования за квартал”, – отметил Александр Новиков.

Отметим, согласно бюджетной программе “Финансирование уставной деятельности политических партий”, НАПК в 2020 году утверждены расходы в размере 283, 53 млн гривен. Из них “Слуге народа” причитаются 140,577 млн гривен. То есть, если партия все-таки откажется от финансирования, то сэкономит госбюджету сумму в размере 35,144 млн гривен.

Напомним, почти месяц назад, 26 марта, председатель “Слуги народа” и первый замглавы одноименной парламентской фракции Александр Корниенко заявил , что партия отказывается от государственного финансирования и просит перенаправить “всю сумму бюджетного финансирования в стабилизационный фонд, …. чтобы направить эти деньги на потребности украинских медиков, которые борются сегодня с пандемией коронавируса”.

Это же поставила в заслугу президенту Владимиру Зеленскому его команда – в честь первой годовщин со дня его избрания.