Партия “Слуга народа” не отказывалась от государственного финансирования - глава НАПК
Политическая партия “Слуга народа”, вопреки недавним заявлениям ее руководства, не отказывалась от государственного финансирования. Но партия парламентского монобольшинства все еще может отказаться от денег из госбюджета, сэкономив для страны более 35 млн гривен.
Об этом
Отвечая на вопрос, поступало ли в НАПК заявление от партий, в том числе, от “Слуги народа” об отказе от государственного финансирования, Новиков сказал: “ Ни одна партия к нам не обращалась”.
Глава НАПК добавил, что до 21 апреля парламентские партии могли отказаться от госфинансирования только на все пять лет каденции Верховной Рады (ВР). “С этого дня (с 21 апреля, –
Отметим, согласно бюджетной программе “Финансирование уставной деятельности политических партий”, НАПК в 2020 году
Напомним, почти месяц назад, 26 марта, председатель “Слуги народа” и первый замглавы одноименной парламентской фракции
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