В Минздраве сравнили китайские и украинские защитные костюмы: это как "Фольксваген" и "Запорожец"

Замминистра Шаталова отометила, что китайские костюмы хоть и на 40% дороже украинских, но качественнее.

?В Минздраве сравнили китайские и украинские защитные костюмы: это как "Фольксваген" и "Запорожец"
Светлана Шаталова
Фото: moz.gov.ua

Заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова прокомментировала скандал с закупками китайских костюмов для защиты медиков, работающих с больными коронавирусом.

Об этом она рассказала на брифинге.

Шаталова отометила, что костюмы китайского производства, которые на 40% дороже украинских аналогов, намного качественнее.

"Чтобы было понятно, это как, например, взять «Фольксваген» и «Запорожец» - и то и то машины. Но и стоимость их разная, и содержание разное, и наполнение разное… У нас есть вещь, которая соответствует стандартам защиты от инфекционных агентов, а с другой стороны - рабочая одежда, сфера применения которой - быт, торговля… Мы обратимся к местным властям для того, чтобы выяснить, какую именно они продукцию купили, что такое высокое количество заболевших врачей - 1368", - подчеркнула замминистра.

"Врачи - это невосполнимый ресурс", - добавила Шаталова.

Напомним, 17 апреля Министерство здравоохранения подписало договор с ООО "Меддив" на поставку 71 374 китайских защитных комбинезонов на 34,87 млн гривен (цена одного - 488 гривен). Замглавы МинздраваШаталова заявила, что министерство якобы было вынуждено самостоятельно выйти на рынок, потому что закупочное предприятие приобрело не те костюмы.

За три дня до этого ГП "Медицинские закупки Украины" договорилось о закупке 90 тыс. костюмов отечественного производителя ООО "Текстиль контакт" за 22,05 млн гривен (цена одного - 245 гривен). Шаталова утверждает, что эти костюмы не отвечают стандарту 1426 "Одежда защитная. Защита от инфекционных агентов".

В компании "Текстиль-Контакт", которая производит костюмы, заявили, что если в Украине не будет своей промышленности и своего производства, "это плохо закончится для страны".

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