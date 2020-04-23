Украинские врачи завершили трехнедельную миссию по борьбе с COVID-19 в Италии

Медики возвращаются домой.

Украинские врачи завершили трехнедельную миссию по борьбе с COVID-19 в Италии
Фото: facebook.com/yevhen.perelygin

Украинские врачи завершили трехнедельную миссию по борьбе с коронавирусом COVID-19 в Италии и возвращаются домой.

Об этом сообщил в фейсбуке посол Украины в Италии Евгений Перелыгин.

"Сегодня после почти трехнедельной работы в больницах городов Пезаро и Урбино наши врачи покидают регион Марке и возвращаются в Украину. Спасая итальянских пациентов, украинские медики получили от итальянских коллег важный опыт борьбы с COVID-19, который будет помогать для лечения больных коронавирусом в нашем государстве", - отметил он.

По словам самих медиков, лучшей оценкой их работы в местных больницах стали искренние слова благодарности от местных жителей. Люди узнавали их на улицах и в супермаркетах. Они благодарили их за то, что те откликнулись и помогают.

Фото: facebook.com/yevhen.perelygin

Благодарность выразили и монахини монастыря Святой Кьяры. Они написали в адрес посольства письмо.

"Мы благодарны за проявленные братскими украинскими врачами к нам любовь и милосердие, жест Украины поражает нас еще больше именно потому, что вашего народа в это время коснулась трагедия войны и страданий", - говорится в письме.

Фото: facebook.com/yevhen.perelygin

Напомним, в начале апреля сообщалось, что 20 украинских врачей отправились в Италию, чтобы помочь местным медикам в борьбе с коронавирусом. После возвращения их поместят на обсервацию.

На тот момент Италия находилась на первом месте по числу жертв COVID-19 - в стране умерли почти 15 тыс. человек.

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