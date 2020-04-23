Бывший начальник контрразведки СБУ стал главой Закарпатской области

Петров в 2017 году задержал роSSийского шпиона в Кабмине.

Бывший начальник контрразведки Службы безопасности Украины Алексей Петров стал председателем Закарпатской областной госадминистрации.

Об этом говорится в указе президента Владимира Зеленского №151/2020.

Последние месяцы Петро возглавлял управление СБУ в Кропивницком, а перед этим с февраля 2017 года до августа 2019 года был начальником контрразведки СБУ . В декабре 2017 года Петров провел операцию по задержанию роSSийского шпиона в Кабмине, которым оказался заместитель руководителя протокола премьер-министра Владимира Гройсмана Станислав Ежов.

В четверг, 23 апреля, Петров приступил к исполнению обязанностей главы ОГА.

Коллективу обладминистрации его представили премьер-министр Денис Шмыгаль и первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов.

Фото: Youtube / Кабмін

Трофимов рассказал, что перед Петровым поставлены три ключевых задачи: эффективное наполнение бюджета и его целевое использование; успешное завершение создание громад; привлечение инвестиций в развитие региона.