Командующим войсками оперативного командования "Запад" назначен Герой Украины Шаптала

Генерал-майор Шаптала ранее был первым замкомандующего войсками командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ.

Министр обороны назначил командующим войсками оперативного командования "Запад" Героя Украины генерал-майора Сергея Шапталу.

Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила.

"В соответствии с приказом министра обороны Украины, на должность командующего войсками оперативного командования "Запад" назначен Герой Украины генерал-майор Шаптала Сергей Александрович", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/24th.brigade

Шаптала родился 5 февраля 1973 года в с. Константиновка Смелянского района Черкасской области. Он - генерал-майор ВСУ, начальник штаба - первый заместитель командующего войсками оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ, в прошлом - командир 128-й Мукачевской горно-пехотной бригады (2014-2017), Герой Украины (2015).

Напомним, в августе 2018 года Петр Порошенко подписал указ о присвоении Шаптале звание генерал-майора.

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