Шмыгаль: Некоторые карантинные ограничения могут действовать еще два года

Кабмин намерен продлить карантин в Украине минимум до 11 мая, но некоторые новые реалии, связанные с пандемией COVID-19, могут продолжаться и в следующие два года. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль в интервью РБК-Украина.

Шмыгаль: Некоторые карантинные ограничения могут действовать еще два года
Фото: mind.ua

Что говорят в правительстве

«По расчетам Национальной академии наук Украины, которые были получены недавно, ожидаются еще два пика заболеваемости: один ориентировочно — это конец апреля, и ориентировочно — между 3 и 8 мая… Поэтому на заседании Кабмина, основываясь на этих расчетах, мы продолжим карантин, как минимум до 11 мая», — отметил Шмыгаль.

Он добавил, что правительство планирует смягчить некоторые мероприятия, например, условия обязательной обсервации, и, может, еще две-три сферы.

По словам премьер, «пока 11 мая рассматривается как желанная граница, после которой мы ожидаем получать положительные данные и жить в более мягком режиме, но не факт, что так и будет».

«В целом мир в этом году коронавирус не одолеет, и нам в любом случае придется жить в условиях уже нового мира и новых социальных ограничений», — отметил Шмыгаль.

Он рассказал, что в правительстве хотят, чтобы с 12 мая «произошли определенные смягчения», которые бы позволили думать о развитии экономики и искать «баланс между жестким карантином и работой экономических секторов».

В то же Время Шмыгаль согласен с прогнозам ВОЗ, которые свидетельствуют о том, что следующие два года мир будет жить в условиях борьбы с коронавирусом.

«Не должно быть иллюзий, что в мае закончился карантин, и мы все вышли и все забыли. Все страны, которые успешно преодолели первый пик заболеваемости, сегодня стоят на пороге следующих пиков. Поэтому иллюзии, что Украине удалось удержать первую волну и что все в порядке, нет», — сказал премьер.

«Мир изменился. И сомнений ни у кого нет, что мы будем жить в новых условиях. Мы все должны придерживаться масочного режима, определенных правил дезинфекции, социальной дистанции, определенных правил поведения в транспорте, в общественных местах, в магазинах и т.п..

То есть это целый ряд вещей, с которыми мы должны научиться жить каждый день. По расчетам ВОЗ, по меньшей мере следующие два года», — подытожил он.

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