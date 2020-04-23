Глава дипломатии ЕС пообещал посетить Украину сразу после окончания пандемии

После снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, свой первый иностранный визит верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель совершит в Украину.

Такое обещание он озвучил во время брифинга по итогам видеоконференции министров иностранных дел стран ЕС в среду, 22 апреля, передает DW.

"Первое, что я сделаю после возвращения нормальной ситуации, - я посещу Украину", - заявил Боррель.

Как известно, глава дипломатии ЕС планировал посетить Украину еще в марте, но перенес поездку из-за пандемии нового коронавируса. В планах верховного представителя было посетить не только Киев , но и Донбасс.

Центральной темой виртуального заседания глав МИД стран ЕС под председательством Борреля была политика объединения в отношении Украины, а также других стран "Восточного партнерства".

"Мы обсудили, как мы можем лучше поддержать Украину и другие страны "Восточного партнерства" во время пандемии коронавируса. Ведь проблемы, которые там были до пандемии, остались", - отметил Боррель.

Ранее в среду Еврокомиссия внесла предложение о пакете программ макрофинансовой помощи десяти соседним странам, в частности, Украине, Грузии и Молдавии. Общая сумма кредитов составит 3 млрд евро.