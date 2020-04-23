Пропавший замглавы департамента культуры Москвы найден мертвым в Крыму

Пока считается, что он покончил жизнь самоубийством.

Заместитель департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Крыму. Ему было 47 лет, передает Русская служба Би-би-си.

"Леонида Ошарина в Крыму нашли мертвым. Причину мы не знаем, но знаем, что он не жив", - сообщил ТАСС депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

Информацию об обнаружении в Крыму мертвого мужчины, имя которого не уточняется, подтвердили в Следственном комитете РоSSии.

"Тело мужчины обнаружено сегодня в одной из арендованных квартир Ялты. Предварительно, следы криминальной смерти на теле мужчины отсутствуют", - сообщила представитель управления СКР по Крыму Ольга Постнова.

"Пока считается, что он покончил жизнь самоубийством", - уточнил депутат Герасимов.

О пропаже 47-летнего Ошарина на аннексированном РоSSии полуострове сообщила в "Фейсбуке" его дочь в ночь на 22 апреля.

"Информация правдивая. Следствие ведется в Крыму и в Москве", - написала она со ссылкой на одно из СМИ , где писали о поисках чиновника.

На странице добровольческого поискового спасательного отряда "МоскваСпас" во "ВКонтакте" говорилось, что Ошарин пропал 26 марта и что его ищут в Ялте.

В пресс-службе МВД по Крыму Интерфаксу в среду говорили, что в Ялте полиция ищет гражданина 1973 года рождения, "который, по предварительным данным, прибыл в Ялту из Краснодарского края на такси и больше на связь не выходил".

Ошарин стал заместителем руководителя департамента культуры города Москвы в 2018 году. С 2005 года он был директором московского театра Et Cetera, с 2011 года - заместителем художественного руководителя Et Cetera, а также директором Московского академического театра имени Маяковского.

С 2015 года Ошарин руководил продюсерским курсом школы-студии МХАТ. Он был женат, у него осталось трое детей.